“Llámame por tu nombre”, en las proyecciones al aire libre del Cine Ceart

Staff/RG

La cinta será proyectada este viernes 16 de junio, a partir de las 20:00 h, y previo a la proyección se impartirá una charla sobre Diálogos por la Diversidad LGBT+, a las 19:00 h.

La Secretaría de Cultura San Luis Potosí invita a la segunda función del ciclo de Cine Ceart del mes de junio: Orgullo de Colores, donde se proyectará el filme “Llámame por tu nombre” (Call me by your name, 2017), este viernes 16 de junio, en punto de las 20:00 h. en el Patio de los Muros del Centro de la Artes SLP, y previo a la proyección de la película, en punto de las 19:00 h. se llevará a cabo “Diálogos por la Diversidad LGBT+”, con la participación de Menino, Jorge Vanegas, y Miguel Meave como moderador de la charla que busca sensibilizar y abordar diferentes temáticas en torno a la diversidad sexual.

Para el Gobierno del Cambio, la promoción desde el arte de la inclusión y respeto a las diversas identidades son necesarias para la formación, educación y promoción de valores básicos entre nuestras niñas, niños y jóvenes, que necesitan en estos tiempos de asideros éticos que les impidan perderse en las adicciones o la violencia.

“Llámame por tu nombre”, de Luca Guadagnino (2017), cuenta la historia de amor de dos jóvenes, en la década de 1980, “es un viaje por los rincones más profundos de los sentimientos y el erotismo, y es también, un canto a la belleza y al poder absoluto del amor”.

El Patio de los Muros albergará la función del nuevo ciclo de Cine Ceart, cuyos boletos tendrán una cuota de recuperación de $30.00, y se podrán adquirir en las oficinas de Planeación y Vinculación Interinstitucional, de 10.00 h a 13.00 h, o el día de la función a partir de las 18:30 h. Para mayores informes, a través de [email protected] o a través de las redes sociales institucionales, Facebook e Instagram del Ceart.