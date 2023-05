El Popo y Puebla en el mundo: A votar en EdoMéx

Jesús Contreras Flores

DESPUÉS DE VARIOS DÍAS de zozobra, de intensas labores de las autoridades de Protección Civil, del gobierno estatal y elementos del Ejército. De rezos de pobladores de municipios que circundan a ese Coloso, en 40 de ellos se suspendieron clases escolares, pero desde mañana lunes se reincorporan a las aulas. Y es que “Don Goyo” bajó su ‘enojo’, y aun cuando se mantiene la Fase Amarillo 3, la emisión de ceniza volcánica, de fragmentos incandescentes, así como de tremores, ha disminuido la intensidad.

Y es que el Popocatépetl ‘Montaña que humea’ y Puebla, fueron noticia internacional. En noticieros televisivos de todo el mundo se transmitieron los sucesos ocurridos durante varios días. Con problemas de pronunciación, en todos los idiomas, incluidos comentaristas y reporteros nacionales, en el nombre de las poblaciones afectadas. Fue una gran promoción turística para nuestra entidad

A OTRA COSA MARIPOSA. El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina también tuvo sus momentos dado que su nombre fue citado en múltiples ocasiones en todos los medios de información nacional, incluidas las redes sociales. Sus visitas a Palacio Nacional y sus informes sobre el estado de la situación del volcán y de los vecinos de los municipios, lo llevaron a competir con las “corcholatas” de ya sabe quién.

Y ACERCA DE PRETENSOS, morenistas, a la lista de Nacho Mier, Alejandro Armenta, Julio Miguel Huerta, Olivia Salomón y Claudia, además de rodrigo Abdala Dartíguez, se ha sumado el promotor, uno más, de la candidatura de Claudia Sheinbaum, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien presto a lo comunicado por el Inegi, respecto a que el 67.5% de la población aprueba que una mujer sea presidenta, de inmediato dicen que expresó: “el resultado es irreversible”…Sí no llega la silla de Casa Aguayo, no importa que le den la primera regiduría de la capital poblana…

EL EX GOBERNADOR PRIÍSTA, Melquiades Morales Flores, creo que el único referente, que queda en el PRI, partido que ahora anda por la calle de la amargura y al que le urge un hombre de gran influencia entre la militancia, y en muchos sectores de la sociedad, fue objeto de un homenaje por parte de la dirigencia estatal que comanda Néstor Camarillo Medina. Muchos de sus correligionarios, que participaron con él, en sus diversas etapas, dentro de la política priísta, se dieron cita en el edificio de la Diagonal, sitio al que ya han abandonado, -según se dice entre la militancia que se ha incorporado al actual partido en el poder, Morena, para sumarse a los candidatos a gobernador, Alejandro Armenta y Nacho Mier, los cuales hace algunos años fueron dirigentes estatales del tricolor- porque los líderes se olvidaron de la sociedad y desde entonces no atienden a plenitud las demandas sociales…Fuera del merecido reconocimiento al ex gobernador Morales Flores, el PRI de “Alito” a nivel nacional y de don Néstor, en el territorio poblano, que espera la oportunidad para levantar la mano como candidato de la coalición con el PAN y PRD, a la gubernatura, sigue con la batería baja y la fuga continúa. Le dejarán la tarea a Don Melquiades?…Veremos más adelante…

La cargada guinda llegó al EdoMéx y Coahuila, donde el próximo domingo, 4 de junio, estarán en juego las gubernaturas. Los cierres de campaña empezaron este día y las concentraciones fueron multitudinarias. El evento de Alejandra del Moral en la capital mexiquense, Toluca, donde también estuvo la abanderada Morenista, Delfina Gómez, fue apoteósica. El grueso calibre de los partidos, incluidas las “corcholatas”, senadores y diputados del partido guinda y del otro lado líderes y ex gobernadores acompañaron a las candidatas…qué cosas…Así que ¡A votar el 4 de junio!…

EL GENEROCIDIO FEMENINO, de acuerdo a la organización Proyecto de Concientización sobre el Generocidio Femenino, -Gendercide Awareness Project-, por sus siglas en inglés, entre otras causas: es la muerte de mujeres en todo el mundo debido a: aborto selectivo por sexo para favorecer a los niños sobre las niñas; infanticidio femenino; muerte materna totalmente prevenible, incapacidad de las mujeres mayores para acceder a alimentos y refugio así como violencia contra las mujeres socialmente sancionada. Para dar a conocer más del estado en que se encuentra el generocidio femenino en México, este miércoles, las integrantes de gendap.org, Lucy de Hufftetter y Pola Benítez, darán una conferencia de prensa a partir de las 10 horas en el Café-Galería “Las Conchas”, sito en la 9 Oriente 210…Hasta la próxima…D.M.