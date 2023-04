Reta AMLO a opositores a tomar tribuna del Senado por dos meses

EL UNIVERSAL

El presidente López Obrador invitó a los senadores de Morena a parar el reloj legislativo, pues los opositores van a extrañar “los buenos cortes y los buenos vinos”

Ante la toma de tribuna de senadores de oposición para que se elija un comisionado del Inai, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de los legisladores al señalar que solo defiende privilegios y les pidió que se quedan más tiempo y no salgan igual a los de FRENAA.

“Ahora están en plantón en el Senado legisladores que defienden uno de estos organismos, buenos para nada que crearon para simular que se combatía a la corrupción, para engañar al pueblo, que había transparencia…

“Que bueno que están ahí los senadores y ojalá se queden más tiempo, que acampen ahí para que vean lo que se siente, no vayan a salir como los de FRENAA que vinieron al zócalo, poque no están acostumbrados porque son puro fifi…Podría estar dos dias como si fuese una pijamada, pero van a extrañar los buenos cortes y los buenos vinos”.

Al retomar sus “mañaneras”, tras recuperarse de Covid-19, el Mandatario rechazó que su gobierno esté destruyendo al país y advirtió que la transformación continuará.

“En el caso de la transparencia imagínese lo sencillo que es que esa función la absorba el Poder Legislativo que es un poder independiente y junto con la ASF revisan al Presupuesto público, ¿cuánto nos ahorraríamos?”

El presidente López Obrador criticó que el Inai no se dio cuenta de lo excesos de las pasadas administraciones.

“Nunca ese organismo de la transparencia se dio cuenta que García Luna y socios estaban acumulando bienes millonarios en México y en el extranjero; nunca se dieron cuenta que en todos las privatizaciones se daban beneficios a una élite”.

El Mandatario dijo que sus opositores también están inconformes por la reforma al Conacyt porque el dinero del pueblo se usaba para financiar a las grandes empresas trasnacionales presuntamente para la innovación tecnología, lo que era una mentira, porque solo era era un “subsidio” para eso grupos sin producir ciencia.

No sesionen en sede alterna; que oposición se queden en paro un mes o dos: AMLO a senadores oficialistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los senadores podrían parar el reloj legislativo para esperar a que haya condiciones para aprobar las minutas que fueron enviadas por la Cámara de Diputados, pero que no es recomendable: “Técnicamente se llama detener el reloj legislativo, entonces, hasta que haya condiciones”.

Señaló que los legisladores también podrían utilizar sedes alternas para sesionar y avanzar en la discusión de diversas minutas; sin embargo, les envió un mensaje a los senadores de Morena y sus aliados, para que dejen que la oposición mantenga tomada la tribuna del Senado, por uno o dos meses, ante la negativa de designar un comisionado del INAI.

“También lo pueden hacer legalmente, pero yo no recomendaría eso, yo diría que esperaran, que estén ahí más tiempo, a ver si van a poder, si todos son fifi, no están acostumbrados a dormir en el suelo. Claro que no se van a quedar mucho tiempo, estaría bueno un mes o dos”, dijo.

¿Aunque no se aprueben los pendientes?, se le cuestionó al mandatario. “No, porque se tiene que aprobar. En este periodo”, contestó.

Refirió que utilizará el paro de actividades en el Senado a su favor para seguir analizando el tema en sus conferencias matutinas, en Palacio Nacional.

“No pasas absolutamente nada, porque es como un amparo, porque las cosas se quedan como están, pero a mí me va servir para estar, aquí, informando sobre estos senadores, porque ahí hay senadores que recibieron dinero para aprobar reformas, y hay que aprovechar de una vez, decir quiénes son los que protestan”, afirmó.