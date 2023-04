Liga MX: Horarios y canales dónde ver los partidos de la Jornada 17 del Clausura 2023

SOY FÚTBOL

Tremenda jornada llena de emociones la que nos espera este fin de semana con la definición de la fase regular del Torneo de Clausura 2023 de la Liga MX, donde se definirán los tres boletos pendientes para los Cuartos de Final, además del órden de los 8 equipos que estarán quedando en la fase de Repechaje.

La Jornada 17 arranca este viernes con una doble cartelera, comenzando a las 19:05 horas por TV Azteca con el duelo entre Camoteros del Puebla y Xolos de Tijuana, ambos con posibilidades de meterse a Repechaje.

Al término de ese cotejo, el Club América visita al FC Juárez a las 21:05 horas, partido televisado por FOX Premium.

El sábado se jugarán cuatro partidos; arrancando a las 17:00 horas con el San Luis Atlas (ESPN), seguido por el Rayados vs Pumas a las 19:05 horas ( FOX Premium), Chivas vs Mazatlán FC a las 19:05 horas (IZZI) y el Cruz Azul vs Santos a las 21:05 horas (Canal 5 y TUDN)

El domingo se cerrará la actividad con los juegos de Toluca vs Necaxa a las 12:00 horas (Las Estrellas y TUDN), seguido por el Querétaro vs Pachuca a las 17:00 horas (FOX Sports) y cerrando con el León vs tigres a las 19:05 horas (FOX Premium y Claro Sports).

