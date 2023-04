“Dos Bocas no es un proyecto político, es un proyecto del pueblo”: Armenta

Staff/RG

• Se equivocan quienes afirman que Rocío Nahle utiliza dicho proyecto para promoción personal acota el senador Alejandro Armenta.

• El legislador poblano pide respeto para la funcionaria federal y señala que es una digna promotora de la soberanía energética.

Ciudad de México. Ante las críticas de Julen Rementería, vicecoordinador de los senadores del PAN, a la obra de Dos Bocas y a la secretaria de Energía Rocío Nahle señalando que es para promoción política, el senador de Morena Alejandro Armenta defendió a la funcionaria federal “quien invitó el pasado 6 de mayo a los integrantes de la Comisión de Energía y de otras comisiones a conocer los avances de la obra, porque es un proyecto en beneficio del pueblo”.

El legislador poblano puntualizó que quienes no acudieron deben ser respetuosos del papel que desempeña Rocío Nahle en ese proyecto como promotora de la soberanía energética “si te invitan a que veas como están construyendo Dos Bocas y no vas, para después hablar en contra de una obra que desconoces, pues yo creo que te quita mérito y no te permite ser congruente; los que sí asistimos constatamos el avance de la obra”.

El senador Armenta precisó que la invitación fue para los integrantes de los grupos parlamentarios, entre ellos Ismael García Cabeza de Baca del PAN, Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI, Claudia Ruiz Massieu del PRI, Cora Cecilia del PT, Indira Kempis Martínez de Movimiento Ciudadano, Raúl Bolaños Cacho del Verde, amigo Juan Manuel Fósil del PRD, además de los de Morena, Mónica Fernández Balboa, Rocío Abreu, Gloria Sánchez, Ovidio Peralta y Ernesto Pérez Astorga.

El poblano puntualizó que la obra de Dos Bocas es un ejemplo de la ingeniería mexicana y es un monumento a la creatividad y capacidad de profesionistas de ciencias e ingenieros mexicanos

Refirió que Dos Bocas es un monumento a la creatividad y a la capacidad de profesionistas de ciencias e ingenieros en México, encabezados por Rocío Nahle, “mujer profesional y experta en materia energética, por lo que las críticas son infundadas por parte de la oposición” finalizó Alejandro Armenta.