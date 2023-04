Nadal tampoco jugará Madrid muy cerca de Roland Garros

ESPN

El regreso de Rafael Nadal al circuito todavía es una incertidumbre: Mientras se juega Barcelona, el español comunicó mediante un video que no participará del Masters 1000 de Madrid, único en su tierra.

El jugador español no volvió a jugar desde el Abierto de Australia y ya son 14 las semanas de ausencia del circuito grande para el ganador de 22 Majors: “La realidad es que la situación no es la que hubiéramos esperado. La evolución no es la que en principio nos dijeron”.

Esto explicó al respecto: “La lesión todavía no se ha curado y no puedo hacer el trabajo necesario para competir. Estaba entrenando pero ahora hace unos días decidimos cambiar un poco el rumbo, hacer un tratamiento diferente y ver si las cosas mejoran para estar preparados para lo que viene después”, dijo el número 14 del ranking ATP en su cuenta de Instagram.

“No queda más que trabajar e intentar estar con la actitud adecuada”, concluyó quien ganó cinco veces este torneo, por última vez en 2017. El año pasado perdió en cuartos de final ante Carlos Alcaraz.

Descartada ya su presencia en la Caja Mágica, lo que sigue en el calendario es a partir del 10 de mayo el torneo de Roma y desde el 28 del mismo mes Roland Garros, cita que Nadal ha conquistado en catorce ocasiones.