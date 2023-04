La Banda Sinfónica Comunitaria de Moctezuma se presentará en SLP

Staff/RG

La cita es este viernes 21 de abril a las 17:00 horas, en el Centro de Difusión Cultural del IPBA “Raúl Gamboa”.

La Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, a través del Instituto Potosino de Bellas Artes, invita a disfrutar del Concierto – charla sobre la influencia mexicana en la conformación del género Jazzístico, que presentará la Banda Sinfónica Comunitaria de Moctezuma, bajo la dirección de Mauricio Gómez Aranda, este viernes 21 de abril a las 17:00 horas en el Teatro del Centro de Difusión Cultural del IPBA “Raúl Gamboa”; ubicado en Av. Universidad esq. Negrete sn Centro. Entrada libre.

La actual administración estatal tiene la firme convicción de que las expresiones culturales son necesarias para la formación, educación y promoción de valores básicos entre nuestros niños, niñas y jóvenes, que necesitan en estos tiempos de asideros éticos que les impidan perderse en las adicciones o la violencia.

La actividad se trata de una charla musicalizada con proyecciones sobre los principales aportes que realizaron los músicos y la cultura mexicana al nacimiento y conformación del Jazz, presentada por la Banda Sinfónica Comunitaria de Moctezuma, que es una agrupación autogestiva, en formato de Banda Sinfónica, con arreglos para Banda de Alientos y Big Band de Jazz, adscrita al Sistema de Agrupaciones Musicales Comunitarias de San Luis Potosí, y al Sistema Nacional de Fomento Musical.

Algunas de las piezas que se van a interpretar son: Our School March de Merle J. Isaac, Pomp and Circumstance de Edward Elgar, Sobre las olas de Juventino Rosas, Moctezuma Blues de Mauricio Gómez Aranda, American Patrol de F. W. Meachman, Caravan de Juan Tizol, Somewhere over the rainbow de Harold Arlen y E.Y. Harburg, entre otras más.

Se invita al público a conocer la agenda que presenta el Instituto Potosino de Bellas Artes, la cual puede consultarse en este enlace: https://bit.ly/3TGP5Mi