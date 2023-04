Se presentó en Guadalajara el gran premio Súper Copa

Staff/RG

El dia de hoy se presentó en el Rush Sport Bar, el Gran Premio Red Cola de la Súper Copa, Campeonato que llega a disputar su tercera fecha del presente año en Autódromo Guadalajara.

Michel Jourdain Promotor del Campeonato estuvo presente al lado de diferentes pilotos de las categorías que están listas para participar este fin de semana.

Jourdain mencionó la importancia de hacer un gran esfuerzo por correr en Guadalajara, donde todos saben que la afición tapatía es una de las más apasionadas al deporte motor en Mexico, así mismo resalto el gran apoyo que ha dado El Sr. Marcelo Garciarce Director General de las marcas Red Cola y Sidral Aga, siendo el propietario de uno de los equipos más importantes en el automovilismo de nuestro país, su gran labor de confiar en el campeonato y brindar un respaldo para que esta fecha pudiera realizarse.

Pilotos como Salvador de Alba Jr., Toto Kabande, Diego Reyes, Harry Dueñas y José Manuel Vidrio, expresaron emoción de disfrutar este fin de semana al máximo.

“No era justo dejar a Guadalajara sin un espectáculo como Súper Copa, hay muchos pilotos de esta tierra, y que bueno que este fin de semana, los aficionados disfrutarán de un gran espectáculo”, expresaron los pilotos.

LOS TRACTOCAMIONES DE SUPER COPA, LLEGAN A GUADALAJARA ESTE FIN DE SEMANA, CON EL GRAN PREMIO RED COLA

Los Tractocamiones, la categoría espectáculo se presenta el próximo fin de semana, en el Autódromo de Guadalajara, para cumplir con el compromiso de su tercera fecha, lo hará junto a la GTM, pero además llega para completar un gran espectáculo que siempre brinda,

En cuanto al presente de la categoría, cabe señalar que a esta altura de la temporada si bien aún no entra en la etapa de definiciones, con varios protagonistas que miran de cerca la corona de campeón, quien puntea la tabla general es el indiscutido Santiago Tovar, el piloto de Shell Rimula suma 182 puntos, seguido por el representante de TUM, Patricio Jourdain con 172 y el ganador de la carrera de Chihuahua, Homero Richards de Grupo Zapata, que suma 169 unidades.

Con todos estos condimentos, en la lectura previa asoma un pronóstico de gran espectáculo, para un fin de semana que arrancará desde el sábado 22 de abril, con los entrenamientos y calificaciones, para el cerrojazo final el domingo 23 de abril, con las competencias programadas.

“Es una mezcla de incertidumbre la que tengo, porque a pesar que la de Guadalajara es una pista que se me da, el nivel es muy parejo entre los 12 pilotos y no debo descuidarme en ningún momento. Como está la categoría no se puede regalar nada. Tendremos un fin de semana con muchas emociones juntas y desde el arranque vamos a buscar la victoria”, declaró Tovar.

En lo que se refiere a Patricio Jourdain de TUM, expresó: “La verdad es que estoy muy contento que se haya podido correr en Guadalajara, estoy segundo en el campeonato y el objetivo no es solamente alcanzar, sino también rebasar a Tovar”.

“Yo no le tengo miedo a nadie, corro siempre para ganar y a eso voy a tierras tapatías. En la carrera anterior sumé los 100 puntos y voy por otra cantidad igual”, aclaró Homero Richards de Grupo Zapata.