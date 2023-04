Hasta dónde vamos a llegar señor Presidente

Como Veo, doy.

Por Tomás de los Santos H.

Después de tres largos años del conflicto laboral de NOTIMEX que se inició en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el pasado viernes 14 de este mes, el presidente de México confirmó la liquidación de NOTIMEX debido a la falta de voluntad política de resolver el conflicto originado por las violaciones a los derechos humanos y laborales realizados por Sanjuana Martínez.

Sin embargo la secretaria general del sindicato de la Agencia Informativa (SutNotimex), Adriana Urrea, señaló que no quiere el gremio trabajador que se cierre NOTIMEX; pero qué cree, el señor López salió a decir en su conferencia mañanera que para qué quiere una agencia informativa, si para eso cuenta con sus conferencias mañaneras donde él informa a diario en sus ruedas de prensa; qué le parece, siga leyendo. Fiel a su estilo, AMLO sostuvo que no es algo que les haga falta como Gobierno, si para eso tiene la “mañanera”, aunque no le guste a Enrique Krause, a Denisse Dresser y a otros, a muchos etcéteras; note usted la forma cínica y burlona del Jefe del Poder Ejecutivo Federal al hacer sus declaraciones, analice usted el juego del señor López:

El conflicto laboral de la agencia estatal mexicana inició en el mes de febrero de 2020, por el despido injustificado de 200 trabajadores tras la llegada de la nueva directora de la Agencia Informativa, Sanjuana Martínez, persona cercana al Presidente de México.

La gota que derramó el vaso de agua del conflicto laboral, fue el encontronazo que se dio entre los periodistas y el Gobierno el pasado mes de agosto de 2022, cuando 20 corresponsales de la agencia en el extranjero pidieron la intervención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El problema se acrecentó más, pidieron la destitución de Sanjuana, pero el Presidente metió la mano y dijo “le tengo respeto y la considero buena periodista, hay quienes dicen que no, pero cada quien es libre y yo siempre digo lo que pienso e incluso podría seguir en mi gobierno”.

En tono sarcástico manifestó que el cierre está dentro de su política de austeridad, “tenemos que ahorrar en todo, era muy grande el aparato, el Gobierno estaba ensimismado, el presupuesto era para el Gobierno, era un plan con maña porque, si el presupuesto se le quedaba al mismo Gobierno, el Gobierno se convertía en un facilitador de la corrupción”.

Pero eso no es todo, más adelante dijo para qué quieren al INAI, que no sirve para nada, imagínese usted, tome aire y respire un poco, la verdad, no sé hasta dónde vamos a llegar.Déjeme decirle que el INAI es un órgano autónomo del Gobierno que fue creado en 2014, pero que se encuentra inoperante porque el mismo gobierno se niega a nombrar a sus funcionarios. AMLO manifestó que no hay presupuesto para el pago de funcionarios, por eso no se nombran tal y como lo establece la Constitución y dejó de sesionar desde el día primero de este mismo mes, asimismo sostuvo “los nombren o no los nombren -a los comisionados-, ¿para qué sirven? No sirven para nada, era un gobierno mantenido y bueno para nada, eso es lo que había. ¿Saben para que sirve ese instituto o para qué servía? Nada más era una fachada para encubrir las corruptelas”, dijo.

No estoy en contra del Presidente, pero sepa usted que el INAI le ha pedido al Gobierno de la 4ª T, muestre los contratos del Tren Maya, así como los bienes decomisados al crimen organizado para devolverle al pueblo lo robado, además que el Gobierno publique el expediente sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que en palabras del Presidente dijo haber recibido de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris y documentos de la Fiscalía General de la República sobre el caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, sin embargo el señor López no lo acepta y no lo hace a todo le da la vuelta culpando a los gobiernos anteriores señalando que el INAI oculta información sobre sus antecesores, recuerde usted cuando el año pasado le pidió al INAI revelar el patrimonio del periodista Carlos Loret de Mola, por ser un acérrimo crítico de su gobierno.

Analice lo que voy a señalar, aclaro, esto lo dice este humilde periodista; Andrés Manuel López Obrador quiere desaparecer al INAI para ocultar sus corruptelas y todos los robos que han estado haciendo, que le quede claro, el INAI le estorba al Presidente porque le están pidiendo cuentas claras y transparentes, dice una parábola Bíblica: “por qué volteas a ver la paja que trae tu semejante en el ojo cuando tu traes una viga cargando”; le doy la última y me despido.

La semana pasada el Presidente Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley que contiene reformas para eliminar la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), por considerar que esta financiera es un órgano público descentralizado “atrofiado” e “incapaz” de impulsar el desarrollo social. La iniciativa enviada expone que en las últimas dos décadas la FND ha caído en cartera vencida con un monto de 26 mil 703 millones de pesos, por su ineficiencia.

En respuesta, este lunes 17 de abril, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) de México salió a declarar los riesgos que se corren por el cierre de la financiera, ya que entre otros, buscarán alternativas informales y el “coyotaje” para financiar su actividad productiva primaria o de transformación, esto, en voz de Juan Cortina Gallardo, presidente del CNA.

Recordó que el CNA promueve el financiamiento a las actividades agroindustriales del país a través de nuevos esquemas y de la banca comercial, dejando en claro que aporta el 3 por ciento del producto interno bruto (PIB), por lo tanto la propuesta legislativa “dejará a los productores al desamparo de una institución financiera que ha brindado créditos y apoyo desde hace casi 100 años”, destacó.

Le comento que la desaparición de esta Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, es un golpe más al pueblo de México, especialmente a los productores del campo, pobre México tan lejos de Dios y tan ceca de la tiranía; la pregunta surge ¿qué van a decir los legisladores priístas, qué van hacer ante la indefensión de los campesinos del país, a dónde están los líderes cenecistas, si es que los hay, cómo o con qué argumentos van a salir a dar la cara por sus representados? En verdad, reitero, si antes estábamos mal, hoy estamos peor… Hasta dónde vamos a llegar señor Presidente. Seguiré informando.