Diputados federales del PRI evitan comprometerse a no apoyar cambios morenistas al TEPJF-TPITULO

Staff/RG

Entrevista al Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, con representantes de medios de comunicación, el martes 18 de abril de 2023.

PREGUNTA.- ¿Ya se reunió la JUCOPO? Estas reformas al Tribunal Electoral, hoy lo iban a ver en JUCOPO, ¿lo vieron?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Hoy no hubo JUCOPO, bueno, sí hubo, pero la destinamos a platicar con el presidente de la Unión Parlamentaria.

PREGUNTA.- ¿Y qué pasó con este dictamen, ya está consensuado con el Senado, con los grupos parlamentarios, con los partidos, se va a aprobar?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- ¿Cuál?

PREGUNTA.- El dictamen, bueno, el proyecto de dictamen.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Hoy no ha habido JUCOPO, el día que haya JUCOPO entonces resolvemos qué vamos a hacer.

PREGUNTA.- ¿Ustedes van a apoyar al Partido Acción Nacional que se bajó de aprobar esta ley…?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Eso no es exacto, eso no es exacto. Todos los grupos parlamentarios hicimos una pausa. Eso no es exacto.

PREGUNTA.- ¿… hasta el 2024?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Eso no es exacto.

PREGUNTA- ¿Ellos lo dijeron…?

PREGUNTA.- ¿Está vivo todavía el proyecto de dictamen?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Vamos a esperar a que termine la próxima JUCOPO.

PREGUNTA.- ¿Cuándo es la próxima JUCOPO.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Debe ser el próximo martes la próxima.

PREGUNTA.- ¿Los temas prioritarios, ya acordaron temas que vayan por consenso … Sesión?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No hubo hoy Junta de Coordinación Política para debatir agenda. Lo hubo para recibir al presidente de la Unión Parlamentaria Internacional, para que le planteáramos las preocupaciones de muchos de nosotros en temas de narcotráfico, en temas de la preocupación sobre la migración, sobre lo injusto que es la distribución de la riqueza entre los países del norte y del sur.

Algunos de nosotros planteamos temas muy específicos como la invasión que hizo Marruecos al Sahara Occidental o como el bloqueo a Cuba.

Hablamos de ciberseguridad.

Algunos de los compañeros hablaron de temas de medio ambiente.

Eso fue lo que desarrolló hoy la JUCOPO.

PREGUNTA.- ¿Va a haber colaboración interparlamentaria en estos temas que ustedes plantearon?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Sí, claro. Incluso, déjenme les comento, que la presidencia de las parlamentarias mujeres la tiene Cynthia López Castro, y que nuestra compañera Marcela Guerra forma parte del grupo que estudia el problema del terrorismo.

PREGUNTA- ¿Mañana hay Sesión?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- En un rato más les decimos. Seguramente hoy nos vamos a poner de acuerdo.

PREGUNTA.- ¿La reforma al Tribunal …?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No ha habido JUCOPO.