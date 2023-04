¡Rompe récords y premios! El FAIL de Santi Giménez al ser reconocido como jugador del mes en Feyenoord

FOX SPORTS

El delantero mexicano posó con su premio roto, tras ser reconocido por su club

Santi Giménez no puede ser perfecto.

El delantero mexicano del Feyenoord sigue recibiendo flores y halagos en Europa por su actual momento con el conjunto de Países Bajos, que este martes le retribuyó con un importante reconocimiento que no le duró mucho al ex de Cruz Azul.

Y es que como ya es costumbre, la escuadra de Rotterdam eligió al mejor jugador del mes de marzo, un reconocimiento que fue sin duda alguna para Giménez, quien se ha convertido en una pieza importante para que el equipo esté de líder en la Eredivisie, además de competir en los Cuartos de Final de la Europa League.

Santiago fue destacado por el club, que aseguró que el mexicano terminó por robarse el corazón con su gol al Ajax en el Clásico del equipo.

“Con goles ante sc Heerenveen (copa), FC Volendam, Shakhtar Donetsk, Giménez jugó un papel importante en el equipo este mes, pero con su gol en el Clásico (19 de marzo) ha conquistado por completo el corazón de la legión.

“Es el primer premio personal para Santiago Giménez desde que llegó en verano procedente de Cruz Azul. Giménez aceptó el premio en su cumpleaños número 22. El delantero aparentemente rompe no solo récords, sino también precios. Aceptó felizmente el trofeo, pero no mucho después, para su horror, estaba hecho pedazos en el suelo. ¡Afortunadamente, los fragmentos traen buena suerte!” explicó el club en su sitio web.

Y es que en la foto publicada por el club se observa como Santi sostiene una placa de cristal hecha pedazos, pues antes de que el fotógrafo capturara la imagen, el premio se le cayó de las manos al mexicano, quien lo pudo disfrutar apenas unos segundos.

¡NO SÓLO ROMPE PREMIOS!

Santiago Giménez sigue escribiendo con letras de oro su nombre en la historia del Feyenoord y la Eredivisie… y no es para menos. En su temporada debut, hasta el momento, el mexicano lleva 11 goles en Países Bajos de los cuales siete han sido de manera consecutiva como visitante.

Aunque el Feyenoord es considerado como uno de los clubes más grandes de la Eredivisie, lleno de historia y récords complejos de romper, Santiago Giménez llegó para sentar sus propias bases… y lo ha conseguido en su temporada debut con los de Rotterdam.

Luego de haber anotado el 1-0 a favor del Feyenoord contra el Cambuur, en la Jornada 29 de la Eredivisie, Santiago Giménez se posicionó como el primer y único jugador en la historia de los de Rotterdam en marcar siete goles de manera consecutiva como visitante.

This man breaks records! And awards… 🫣

No worries Santi, earn yourself a new one! 😉

— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) April 18, 2023