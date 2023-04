Maribel Guardia relata una de las últimas pláticas que tuvo con su hijo Julián Figueroa, esto se dijeron

EL HERALDO

La primera actriz dio sus primeras declaraciones ante la repentina muerte de su hijo de 27 años

La tarde del martes 11 de abril, Maribel Guardia reapareció frente a las cámaras del espectáculo para brindar sus primeras declaraciones después de la repentina muerte de su hijo, Julián Figueroa, quien perdió la vida a los 27 años el pasado domingo víctima de un infarto.

Tras varios días en completo silencio, la primera actriz se tomó unos minutos para atender a la prensa y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado en tan complicada situación. Además recordó una de las últimas pláticas que tuvo con su hijo, conmoviendo a todos los internautas y amantes de la farándula.

Maribel Guardia y su última plática con su hijo

Después de revelar que se quedará con las cenizas de su hijo, Maribel Guardia detalló cómo es el altar que le levantó a Julián Figueroa. Fue en ese momento en donde Imelda Garzo-Tuñón, pareja del cantante, recordó que junto a la urna fue colocado un dibujo que le dio José Julián a su papá.

Tras escuchar la desgarradora declaración, Maribel Guardia recordó que ese dibujo estuvo presente hasta el último momento con vida de Julián Figueroa. Además recordó una de las últimas pláticas que tuvo con su hijo, recibiendo el apoyo de todos los presentes.

En este sentido, la protagonista de la obra de teatro “Lagunilla mi barrio” dijo que un día antes Julián Figueroa le pidió “algo” para poder pegar el dibujo que le dio su hijo. Confesó que ella se estaba alistando para salir a un compromiso laboral, por lo que no pudo ayudar a Julián Figueroa.

“El día anterior, curiosamente, cuando me iba al teatro, me dice ‘¿Mamá, tienes un diurex que me prestes tantito?’. Yo me iba corriendo para el teatro como siempre. Yo lo buscaba y no lo encontraba. ‘Préstame uno, porque mira el dibujo que me hizo Julián’”, detalló la actriz.

La muerte de Julián Figueroa

Fue la noche del pasado domingo cuando el mundo del espectáculo se vistió de luto después de que se confirmara la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y de Joan Sebastian. Horas más tarde, la primera actriz compartió un mensaje informando que el joven de 27 años perdió la vida víctima de un infarto.

Los restos del cantante fueron cremados y actualmente se encuentran en la casa de su mamá, Maribel Guardia.