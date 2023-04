Bitácora de futuro: Parte de lo que cuenta la historia de los illuminati

Por Bayardo Quinto Núñez

Muy interesante e importante lo que La historia nos cuenta e ilustra así: “Los Illuminati o Iluminados, son aquellas personas que comparten las teorías de una sociedad secreta fundada en 1776 por el profesor de la universidad de Ingolstadt (Baviera, Alemania) Adam Weishaupt, que estaba en contra del poder ejercido por el Estado y la influencia de la religión. Conforman una sociedad que tiene por objetivo instaurar el llamado Nuevo Orden Mundial, un Estado único y global con moneda, religión y creencias unificadas que buscarían la perfección del individuo. Consiguieron infiltrarse en las logias masónicas europeas e intentaron sin éxito hacerse con su control. Esta relación con la masonería ha llevado a asociar a los Illuminati con muchos sucesos históricos en los que las teorías de conspiración suelen implicar a los masones.

Este es el caso de la Revolución Francesa, las dos Guerras Mundiales, el 11-S y los posteriores conflictos de Irak y Afganistán, según cuenta Daniel G. Aparicio. En realidad, esta orden se disolvió en 1785, menos de una década después de su creación, gracias a la presión de la iglesia católica, que consiguió que el gobierno de Baviera la prohibiera.

Aún así, hoy en día se sigue hablando de ella y en los últimos años, con la llegada de Internet, sus teorías conspiracionales para explicar la marcha del mundo se han propagado con mayor alcance. “Hay un vínculo entre el éxito de estas teorías del complot en el espacio público e internet, que les da una posibilidad de amplificación considerable. Ya existían antes, pero ahora tienen más adeptos”, explica el director de Conspiracy Watch (CW), Rudy Reichstadt. Numerosas personalidades de diferentes círculos han sido señalados por pertenecer a esta orden, como Barack Obama, el papa Francisco, el rapero Jay Z, los actores Brad Pitt y Angelina Jolie.

¿Fue la muerte de Lady Di un asesinato orquestado? ¿Pisó el hombre realmente la luna? ¿Quién asesinó a John F. Kennedy? Estas preguntas son algunas de las que se plantean los Illuminati que, según una encuesta que alerta del peso político de estas “verdades alternativas”, son compartidas por más de un tercio de la sociedad francesa. Según este estudio, de la firma demoscópica Ifop y la organización Conspiracy Watch para la Fundación Jean Jaurès, un 27 % de los franceses está “totalmente de acuerdo” con que los Illuminati mueven los hilos de la sociedad.

La creencia en estas “verdades alternativas” se produce en mayor medida entre menores de 35 años y en los hogares con menos recursos, pero también entre quienes creen en el espiritismo y quienes sienten haber fracasado en la vida, según dicha encuesta. “El conspiracionismo sería un rasgo recurrente de la personalidad de estos ‘perdedores radicales’ (en referencia al término del pensador alemán Hans Magnus Enzensberger), pues les permite presentarse a sí mismos como víctimas de una maquinaria urdida por fuerzas oscuras responsables de su fracaso”

Otro estudio elaborado en el Reino Unido el pasado verano mostraba que la corriente de opinión complotista en varios países europeos y en Estados Unidos ha dejado de ser marginal.

El autor estadounidense Mark Dice: explicó a BBC Mundo que, tras su disolución en 1785, “los Illuminati siguieron operando a través de varias sociedades secretas interconectadas, como el Grupo de Bilderberg o el Consejo de Relaciones Exteriores. Estas organizaciones comparten los objetivos de los Illuminati, sus métodos de funcionamiento, sus símbolos y su terminología”, señalaba en el 2015.

En los últimos años se han publicado varias novelas populares en las que se representa a los Illuminati, como la trilogía Illuminatus de Robert Shea (1933-1994) y Robert Anton Wilson, Ángeles y demonios de Dan Brown, Un grito en las tinieblas de Daniel González, El péndulo de Foucault de Umberto Eco y o la novela juvenil Túneles de Brian Williams y Roderick Gordon.

Algunos de los símbolos que representan a los Illuminati serían el ojo panóptico, también conocido como ‘el ojo que todo lo ve’, pero su símbolo real era el mochuelo de Minerva”. Esta organización secreta Illuminati de la época de la ilustración, como dice la historia que, fundada el 1 de mayo de 1776, aunque el 12 de agosto es cuando se celebra el día de los iluminatis. Se oponía a la influencia religiosa y los abusos de poder de Estado, y esta se disolvió en 1785. Pero en los años siguientes, el grupo fue vilipendiado por críticos, que afirmaban que los miembros de los Illuminati de Baviera se reagruparon y fueron los responsables de la Revolución Francesa”.

Mi o en conclusión. De esas maneras y/o formas como lo arguye la historia ¿qué habrá de cierto? ¿o es puro cuento de camino? ¿o verdaderamente el capital quiere aplastarnos? Hay una razón de verdad el poder del capital mundial tiene alborotada a la humanidad sólo basta echar un vistazo al mundo y por doquier se ven trifulcas contra algunos gobernantesda la impresión que quieren globalizar un solo sistema, como el internet, y pero es una gran verdad que en todos los gobiernos de turno de los pueblos del mundo desarrollados, subdesarrollados, pobres, empobrecidos, infra pobres, existen las ideas, el pensamiento, excelente, bueno, malo, regular, rémalo, el discurrir, analizar, progreso en medida

Este ente a vista ciencia y paciencia es el más poderoso de la humanidad, porque es el símbolo de todo y representación de una misteriosa y extraña sociedad secreta conocida como los “Illuminati”. En consecuencia, en los últimos años los Illuminati, como SOCIEDAD SECRETA forman parte de una selección de famosos como integrantes de esta organización. Si esta sociedad secreta es tan poderosa y misteriosa, ¿cómo es posible que se hayan mantenido tan en secreto desde hace siglos sin que nadie les haya descubierto quienes son, y aún así mantengan su influencia? ¿son los rostros ocultos? Sólo se sabe de su existencia, no más.

Es un hecho que, ese para muchísimos es el enemigo común del mundo por entrometerse en el seno de los pueblos y el gobierno de turno, pues según la historia dice, siempre están en todo, insertados, mangoniando ¿esa organización poderosa, se presume es el patrón de todos los gobernantes del mundo, lógico deben tener sus emisarios para sus encomiendas con interpósitas personas que intervienen directamente, o a lo mejor no? Pero en este mundo todo tiene un patrón y/o jefe que tiene los plenos poderes, ni dudarlo, y el capital que tienen seguro es objeto de un consorcio de socios anónimos, ultra secreto, más poderoso que los EE.UU., RUSIA, CHINA, TODO EL SISTEMA ASIATICO COMO PODER, TODA EUROPA Y ETC., que estas potencias mundiales, ante esta Sociedad, Secreta que refiero, no tienen voto, quizá voz, y a lo mejor ni voz, es decir tienen menos que el mínimo en poder, amén que estén enfilados, pues conforme lo que sabe, prueba, arguye la historia, todo se puede pensar. Nada está exento. Es decir, aquí nadie se manda solo, siempre hay un solo patrón que ordena.

Aquí cabe: ¿Será posible la Fe Cristiana y la Ciencia se unan? A lo mejor si o no. La respuesta a esta pregunta son muchas, y amantes de las conspiraciones los que intentan explicar a qué se dedican los Illuminati esta misteriosa y poderosa sociedad está intentando crear por supuesto un “Nuevo Orden Mundial”, que sería un gobierno totalitario impuesto por ellos presumiblemente, ante semejante sociedad mundial traslaticia de dominio a muchos pueblos y gobiernos de turno del planeta. Bueno todo se puede esperar del supra capital invisible, que seguro se mueve como una serpiente, cobra.

Seguro, los miembros de esa (s) “Sociedad Secreta” pertenecen a todo tipo de esferas sociales, pero es más que evidente tienen algo en común: tienen poder, mucho dinero de nunca acabar e influencias, se han infiltrado en todo el planeta con el objeto de purifica y/o blanquear el cerebro, mente humana y controlar a sus consumidores con muchísimas novedades, maquillaje con tendencia de espejismo en sociedad de consumo, y transformar en marionetas a los gobernantes, derramando a borbotones capital y más capital.

En un sofisticado plan de control de masas. Si eso es bueno que vengan, no se les teme, se les agradece, pero sin imponer condiciones. Solamente la del ir progresando y haciendo desarrollar a las sociedades hacia el bienestar común, y como dice una frase hecha en el argot popular: “come y comamos, pero no perjudiquemos” no transformen al planeta en infierno, lo bonito es hacer el bien.

En consecuencia, el planeta ha tenido la dicha de observar a artistas: cantantes, actores e incluso figuras clave de la cultura literaria cubriéndose los ojos, haciendo gestos con las manos como de pirámide. De alguna manera los teóricos lo toman como “prueba” de su pertenencia al mundo. Ejemplo, una excelente obra sería que, los artistas existente creen academias para promover las artes, pagar su manutención en todos los sentidos, hacer obras para los necesitados, los niños y etc., e incluso. Podrían donar pequeñas cantidades de sus fortunas para los infra pobres del mundo y etc. Igualmente todos los empresarios o personas cuales quiera que estás sean, como, millonarios o multimillonarios que aporten un al bienestar social, esto no los hace más pobres ni más ricos, pues el día de mañana nos vamos con una vestimenta y en una caja de madera, o cremado no más, todo queda acá por ahora. Considero que, así se sentirían mucho mejor emocionalmente y en su alma de artistas o adinerados mucho mejor también. Que Dios nos ampare de todo eso y muchas cosas más. Aquí nadie se manda solo.

Empero, hay que estar claro, todo esto existe, y son los ambiciosos desmedidos y oportunistas que se desbocan, es ahí el traspié. No obstante. El mundo avanza y seguirá hasta dónde su existencia lo permita, eso nadie lo puede detener solamente el ¡Poder de Dios! a lo mejor nosotros ya no podremos lograr verle, pero si puntualizarlo para la posteridad. Esos son los nobles aportes que los seres humanos deberíamos hacer, quizá no todos tengamos la misma oportunidad, pero sí satisfechos de haberlo puesto a la orden del mundo, para todos.

*Acerca de Bayardo Quinto Núñez, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Profesor de Educación Física en Instructor Deportivo de Baloncesto, Escritor, Pintor, Músico y Colaborador del periódico DesdePuebla Puebla México. “Bayquinú”. Correo electrónico [email protected] teléfono 505-88739938*