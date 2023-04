SOY FÚTBOL

Este viernes 7 de abril arranca la Jornada 14 del Clausura 2023 de la Liga MX con una doble cartelera que inicia con el Puebla vs Toluca a las 1905 horas (TV Azteca) y cerrará con el duelo entre los Xolos de Tijuana y los Gallos Blancos del Querétaro en el Estadio Caliente a las 2105 horas. (FOX Sports y TV Azteca).

Para el día sábado, la actividad comenzará a las 1700 horas con el partido León vs Cruz Azul (FOX Sports y Claro Sports); a la misma hora se jugará el Chivas vs Necaxa a las (Vix+); mientras que el Tigres vs Maza arrancará a las 1905 horas (Vix+) y el América vs Rayados a las 2110 horas (Canal 5 y TUDN).

El domingo se cierra el telón con el Pumas vs San Luis a las 1200 horas (Vix+), seguido por el Santos vs Pachuca a las 1805 horas (Vix+) y terminando con el FC Juárez vs Atlas a las 2005 horas por FOX Sports.

Liga MX. Horarios y canales dónde ver los partidos de la Jornada 14 del Clausura 2023.