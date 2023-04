Con el servicio público, gobierno de Sergio Salomón impacta de manera positiva la vida de las y los poblanos

Staff/RG

-El mandatario estatal inauguró y dio el banderazo de salida a obras viales en los municipios de Tlachichuca y Lafragua con una inversión superior a los 33 mdp

– Subrayó que la administración estatal trabaja conjuntamente con los ayuntamientos y camina de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Concretar un cambio radical en Puebla para impactar de manera positiva la vida de las y los poblanos a través del servicio público, es uno de los objetivos del actual gobierno estatal y este solo se puede alcanzar de manera conjunta con la sociedad, sentenció el mandatario estatal, Sergio Salomón.

Lo anterior lo expuso al entregar obras de infraestructura vial en los municipios de Tlachichuca y Lafragua, con una inversión superior a los 33 millones 092 mil pesos.En esta gira de trabajo, el mandatario refirió que la administración estatal trabaja conjuntamente con los ayuntamientos y camina de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar.

“Estamos siempre a sus órdenes, hoy buscamos ser un gobierno cercano, presente, que esté cerca de cada uno de ustedes, y que les sirvamos como se lo merecen, queremos hacer un cambio radical en nuestro estado y la única forma de hacerlo es juntos”, resaltó.

Sergio Salomón aprovechó la visita a estos municipios para reconocer el trabajo desarrollado por los brigadistas y los pobladores que participan en el combate a los incendios forestales. Garantizó que cuentan con todo el apoyo del gobierno de Puebla.

En Tlachichuca, el mandatario inauguró la reconstrucción del puente Zoapan en la comunidad de Lázaro Cárdenas, con una inversión de 22 millones 080 mil 292 pesos; y el adoquinamiento de las calles José María Morelos y 6 Poniente, que requirió de 4 millones 920 mil 484 pesos.

En Lafragua, entregó el adoquinamiento de las calles 10 Poniente y 6 Norte, de 3 millones 004 mil 709 pesos; arrancó la segunda etapa de esta obra por 3 millones 087 mil 393 pesos (obra bipartita) y otorgó 13 títulos de propiedad.

CON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, GOBIERNO DE SERGIO SALOMÓN COMBATE LA DESIGUALDAD

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Luis Roberto Tenorio informó que estas obras mejoran la movilidad y dignifican la vida de las y los habitantes de ambos municipios. Añadió que con estas acciones el gobierno presente de Sergio Salomón lucha contra la desigualdad, impulsa el desarrollo económico local y construye un mejor estado.

A su vez, el subsecretario de Gobernación, Andrés Villegas Mendoza destacó que estas obras, así como los títulos de propiedad, dan muestra del gobierno cercano encabezado por Sergio Salomón y del trabajo incansable que este realiza en beneficio de las y los poblanos.

En esta gira de trabajo estuvieron presentes el jefe de la oficina de la gubernatura, Javier Aquino Limón; la diputada Karla Martínez Gallegos, así como los alcaldes de Lafragua, Raúl Pineda Raygoza y de Tlachichuca, Giovanni González Vieyra.

