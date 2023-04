Bad Bunny, Diego Luna, Pedro Pascal y más; ellos son los nominados a los MTV Movie & TV Awards 2023

MILENIO

Tal parece que la temporada de premios no termina y tras los Oscar ahora son los MTV Movie & TV Awards quienes reconocerán a lo mejor del cine y la televisión en su próxima entrega de la que ya se dieron a conocer a los nominados.

Para nadie es sorpresa que Bad Bunny sea nominado en diferentes premios, pero en esta ocasión sí sorprendió a muchos ya que son unos premios dirigidos a la actuación. El cantante está en la lista de nominados gracias a su participación en Tren Bala. Otros que esperan ganar son Diego Luna y Pedro Pascal.

​A continuación te dejamos la lista de los nominados a los MTV Movie & TV Awards, los cuales serán conducidos por Drew Barrymore y se realizarán el próximo 7 de mayo.

Mejor película

Mejor show

Mejor actuación en una película

Mejor actuación en un show

Mejor héroe

#MTVAwards Best Music Documentary Nominees

🍿 @jlo: #Halftime

🍿 @lizzo: #LoveLizzo

🍿 @selenagomez: My Mind & Me

🍿 @SherylCrow: #Sheryl

🍿 The Day the Music Died: The Story of Don McLean’s American Pie @ParamountPlus

— Movie & TV Awards (@MTVAwards) April 5, 2023