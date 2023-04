Piqué explota contra fans de Shakira y así le respondió la cantante

TV AZTECA

Luego de las palabras de Piqué en una entrevista, donde se quejó de los latinoamericanos, Shakira respondió de forma contundente en sus redes sociales.

Luego de varios meses de haber anunciado que se iba a mudar a Estados Unidos, Shakira dejó Barcelona este fin de semana para comenzar a vivir en Miami, la colombiana salió en un vuelo privado acompañada de sus hijos y su hermano. Tras vivir sus últimos momentos en la ciudad que la acogió durante tantos años, la cantante dejó un mensaje en sus redes sociales.

Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor…

¿Piqué se quejó de las personas latinoamericanas?

En medio de la polémica que vive por ser señalado en las redes sociales de ser infiel, Piqué se quejó del acoso que ha recibido por parte de los latinoamericanos, quienes en más de una ocasión han manifestado su apoyo a Shakira.

Mi expareja es latinoamericana, o sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles. No los conozco de nada, gente que está ahí, no tienen vida. Qué importancia les tienes que dar, cero. Es gente que nunca la vas a conocer en tu vida, son como robots… Estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad

Sin embargo, Shakira no iba a quedarse callada, por lo que usó sus redes sociales para defender a los millones de latinoamericanos que le han apoyado desde el primer día que anunció su separación de Piqué. Por eso, la colombiano colocó el siguiente mensaje: ‘Orgullosa de ser Latinoamericana’ acompañas de las banderas de varios países de la zona.