Aztecas de voleibol de la UDLAP: campeones nacionales del CUTT-CONADEIP

Staff/RG

Cholula, Puebla; a 4 de abril de 2023.- Haciendo honor al lema: “somos estudiantes, somos Aztecas, somos campeones”; los integrantes del equipo representativo de voleibol varonil de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), se convirtieron en los monarcas absolutos del Campeonato Universitario Telmex-Telcel (CUTT)-CONADEIP, ganando sus tres partidos de forma consecutiva en el Final Four de voleibol de sala y concluyendo de manera exitosa la increíble temporada en la que acumularon 24 triunfos.

Aunque sufrieron en su primer juego, la Tribu Verde se impuso a los Borregos CEM. Después de haber estado dos veces abajo en los sets, con intensidad, paciencia y más poderío en los remates frente a la red, pudieron salir del bache para igualar las circunstancias. Ya con la situación más controlada, los Aztecas entraron al quinto capítulo con la actitud necesaria para poder vencer a sus adversarios y terminaron este compromiso con el marcador a su favor, por 3 a 2. (Parciales de 25-27, 29-27, 23-25, 25-23, 15-11).

Para su segundo compromiso, la Fortaleza Verde entró más conectada mentalmente y con fuertes remates dentro de la cancha de su adversario, se echó a la bolsa los dos primeros sets. La tercera parte cayó en confianza, cuando los Zorros CETYS hicieron poco o nada y los tijuanenses empezaron a apretar para llevarse el set. Más adelante, los Aztecas recibieron una llamada de atención y finiquitando el partido lo más pronto posible, dejaron el marcador muy holgado en el cuarto episodio para acabar todo en 3 a 1. (Parciales de 25-18, 25-23, 23-25, 25-14).

De esta forma todo se finiquitaría en la tercera fecha del Final Four, donde los dos equipos invictos hasta ese momento se veían las caras: los Aztecas de la UDLAP contra los Tigres de la UANL. Aquí los de Cholula entraron encanchados dominando el primer set; para el segundo los felinos quisieron avanzar, pero se toparon con la muralla verde que frenó sus aspiraciones; en el tercer episodio la Tribu tuvo desatenciones que costaron y con la entrada del cuarto capítulo nuevamente imprecisiones de los poblanos les costaron el empate. Así el juego se tuvo que ir a un quinto set, en el cual los Aztecas retomaron el nivel para dominar sobre la red, no ceder balones y provocar equivocaciones del rival. De esta forma, el marcador se cerraba a 15 puntos contra 9 (25-21, 25-23, 20-25, 23-25, 15-9) y fue sólo cuestión de tiempo que la organización entregara el trofeo de Campeones a los Aztecas de la UDLAP, tras una temporada casi perfecta aderezada con la inclusión al equipo ideal del CUTT de Alan Alvarado (jugador centro) y Leonardo Maldonado (jugador banda), quien también fue nombrado el MVP (Most Value Player) o Jugador Más Valioso del certamen; confirmando así el gran papel de la Universidad de las Américas Puebla, institución que se caracteriza por su excelencia educativa y el desempeño destacado de sus estudiantes en el ámbito deportivo.