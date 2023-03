Nueva práctica política en el PRI pide MMF

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

EL PASADO VIERNES, el Ministro Ponente Javier Laynez Potisek admitió la demanda de Controversia Constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del ‘Decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral’. En este mismo Acuerdo, el Ministro Instructor solicitó a las autoridades demandadas (Congreso de la Unión y Ejecutivo Federal) que presenten su contestación dentro del plazo legal. Aunado a lo anterior, el Ministro Instructor concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del Decreto para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma…

“HACER PÚBLICA LA información que resguardamos y generamos es una obligación de transparencia y rendición de cuentas (…) Si no conocemos las atribuciones y límites de las instituciones públicas ¿cómo podemos hacer valer la función de contrapesos para las que fueron diseñadas? … y más “Si no conocemos la importancia y valor de nuestras leyes para la impartición de justicia ¿cómo podemos impedir las arbitrariedades del poder?”… Así habló la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –SCJN-, Norma Lucía Piña Hernández, en la presentación del nuevo director general del Canal del Poder Judicial de la Federación, Ernesto Velázquez Briseño. La Ministra Presidenta expuso que el organismo que lidera tiene la obligación de aportar toda la información que tiene sin sesgos ideológicos, sin discriminar y con un alto sentido pedagógico…

Y POR EL SENADO, el presidente de la mesa Directiva, Alejandro Armenta Mier, presentó una iniciativa para reformar el artículo 94 de la Constitución para que la elección del Poder Judicial sea directa y en los términos que disponga la Ley Electoral. Plantea el legislador poblano: Como es bien sabido, las funciones y responsabilidades de los Jueces, Juezas, Magistradas y Magistrados, es de suma importancia, pues son la base estructural del estado encargada de desarrollar una sociedad justa…De ahí deriva la imperiosa necesidad de que sus cargos sean asignados mediante elección popular, pues así será la democracia la que les otorgue esos puestos y no una minoría a la que los antes mencionados sientan deberles el puesto y terminen estableciendo una justicia bajo subordinación. Si el poder ejecutivo y legislativo es sometido a consideración popular, lo justo sería que también el poder judicial…al final de su exposición Armenta Mier, da a conocer que “Bolivia aplica elección popular. Los tribunales de justicia de Bolivia se integran por elección popular desde la reforma propuesta por Evo Morales. En el 2011, por primera vez ese país sudamericano eligió a los 28 integrantes titulares y 28 suplentes de los cuatro tribunales nacionales de justicia…hasta aquí. Solo les informo que los miembros de la SCJN son electos por el Congreso de la Unión en funciones de colegio electoral, siendo indispensable que concurran cuando menos las dos terceras partes del número total de diputados y senadores…

Así las cosas en lo referente al llamado plan B -cuyo propósito es desmantelar al INE con la pretensión de crear un nuevo Instituto- que de inmediato abrió más la controversia entre la sociedad y los partidos de oposición, por un lado y por el otro los legisladores de Morena y aliados. Por tal motivo el iNE continuará sus actividades como las realiza normalmente. Expertos en la materia y comentaristas han expresado que las elecciones de 2024 estarán a cargo del INE, donde 4 Consejeros, entre ellos el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, dejarán sus cargos el próximo 4 de abril…Qué y cuántas cosas vendrán de aquí en adelante…particularmente ante las acres críticas hacia el poder judicial, en especial contra la Presidenta de la SCJN, Ministra, Norma Piña Hernández, de las huestes morenistas…Así que…

EL EXGOBERNADOR, MELQUIADES Morales Flores, ponderó el legado del malogrado político priísta, Luis Donaldo Colosio Murrieta, en la conmemoración del 29 aniversario de su asesinato. Colosio quería un México sin desigualdad, sin pobreza. Externó que una forma concreta de honrar la memoria de Luis Donaldo Colosio es, con democracia y pluralidad pero lamentó que hoy en pleno siglo XXI, el número de pobres se ha acentuado y se ha tomado como bandera, como arma y estrategia electoral. Señaló que los programas sociales solo son paliativos y no resuelven los problemas y ello demanda pensar a un México con visión de porvenir y futuro con certidumbre. Demandó actuar con la prudencia que exigen amplios sectores de la sociedad.

Ante los priístas de ayer y algunos de hoy, expresó que el priísmo, en nuestro estado, como en todo el país, vive momentos decisivos. Enfatizó sobre la fidelidad y lealtad hacia el partido –a que personajes se referiría- e hizo un llamado a impulsar nuevas prácticas políticas que se distingan por su honestidad y congruencia al actuar donde convivan las más diversas expresiones y corrientes internas –otro mensaje?- que privilegie propuestas por encima de la ofensa y la calumnia. Al finaliza su alocución pidió construir una sociedad de inclusión social universal y democratización de oportunidades. El compromiso con la sociedad y con Puebla lo pueden hacer posible..

LA POBLANA BLANCA LILIA Ibarra Cadena, Comisionada Presidenta del INAI, -hizo un llamado a los senadores para resolver el nombramiento de 3 consejeros antes del 31 del presente mes- aseguró que si el Pleno del INAI no cuenta con el quorum necesario para sesionar, representaría un retroceso muy grave para los derechos humanos del país y para la democracia. Al presentar su informe de labores ante el pleno del Senado. Hizo un llamado a los legisladores para que consideren al órgano autónomo como una de las instituciones que fortalecen el respeto y la garantía de los derechos humanos, porque tiene la misión de proteger los derechos de las personas que se han conquistado en más de dos décadas. Comentó que, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial no pueden concebirse desde la opacidad, pues no hay democracia que pueda vivir sin transparencia, y “por ello el Instituto fue creado para hacer realidad una democracia abierta y transparente a los ojos de la gente”. Al término de su intervención, Blanca Lilia fue ovacionada por la defensa que hizo del INAI…Se fue para siempre “El amigo de todos los niños”, Javier López “Chabelo”, quien durante más de 40 años divirtió a la niñez de 3 generaciones de mexicanos.”Xavier López ya no está con nosotros, pero Chabelo será eterno”, expresó su hijo Xavier López Miranda en conferencia de prensa ofrecida en la funeraria al sur de la capital, donde llevaron los restos del actor tras su muerte este sábado a los 88 años de edad…QEPD, mi solidaridad con su familia y con la familia artística…Hasta la próxima…D.M.