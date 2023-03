Invitan a disfrutar en familia la laguna de Chapulco

De lunes a domingo hay una gran variedad de actividades como acondicionamiento físico, ritmos latinos, karate do, box, entre otras._

RDS/STAFF

Gracias a la inversión de doce millones de pesos que realizó el Ayuntamiento de Puebla, encabezado por Eduardo Rivera Pérez, hoy el Parque Centenario Laguna de Chapulco luce más bonito que nunca y abre sus puertas de lunes a domingo para que las y los poblanos disfruten de todas las actividades preparadas.

Entre las clases que podrán disfrutar en este ‘Gran Parque’ se encuentran:

• Acondicionamiento físico – lunes a viernes de 7:30 a 9:30 horas con Juan Antonio Méndez Rendón, informes en 22 12 06 10 64

• Activación física – lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 9:00 horas con Verónica Rosales Córdoba, informes en 22 14 35 22 09

• Ritmos latinos – martes y jueves de 9:00 a 10:00 y de 17:00 a 18:00 horas, sábados de 10:00 a 11:00 a.m. con Ericka Jiménez, informes en 22 15 18 74 76

• Tahitiano – lunes y viernes de 04:00 a 05:00 p.m. con Isabel Monserrat López Robles, informes en 22 13 51 90 99

• Danza folclórica – martes y jueves de 17:00 a 18:00 horas, sábados de 12:30 a 13:00 horas con Ericka Jiménez, informes en 22 15 18 74 76

• Psicomotricidad- sábados de 9:00 a 10:00 am con Ericka Jiménez, informes en 22 15 18 74 76

• Karate Do – domingos de 8:00 a 9:00 horas con Oswaldo Serrano Quecholac, informes en 22 23 38 15 78

• Box – domingos de 8:00 a 9:00 horas con Miriam Quecholac Guerrero, informes en 22 13 54 32 65

Los sábados también podrán disfrutar de un círculo de lectura a las 11:00 horas en la plaza principal, asimismo en la zona de asadores las familias tendrán la oportunidad de hacer un día de campo inolvidable y estar pendiente de las y los más pequeños ya que se encuentran cerca el área de juegos infantiles y las canchas de fútbol.

Parque Centenario Laguna de Chapulco también cuenta con una zona especial para las mascotas, donde los lomitos pueden hacer ejercicios de entrenamiento y disfrutar junto a sus dueñas y dueños de un momento agradable.