Alejandro Armenta descarta salir de Morena y reitera que él será el candidato

Jorge Barrientos

El senador Alejandro Armenta Mier descartó que los presidentes municipales sean “presionados” para pintar bardas a favor de alguien, aseguró que el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura de Puebla será el más competitivo.

Asimismo, desmintió los rumores respecto a que se irá de Morena para buscar la candidatura con otro instituto político.

Enfatizó que estos señalamientos surgieron de sus adversarios políticos “muy abajo en las encuestas” y buscan generar una percepción de traición al movimiento para frenar su crecimiento en las preferencias electorales.

Aseveró que esperará la convocatoria para el proceso interno y se aplique la encuesta para definir a quién será el candidato de Morena a la gubernatura de Puebla, pero sentenció que será él, porque es el más competitivo.

“Si les vamos a ganar, como que ya me voy a otro lado. A mí me da risa, de verdad, el planteamiento que hacen los compañeros, están tan nerviosos porque no le salen las cuentas, que se pongan a trabajar y, como dijo el presidente, pónganse a caminar”.