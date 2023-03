Ordenan la detención de Luis Miguel en México

AS

El artista tiene una orden de arresto debido al incumplimiento de sus obligaciones de manutención con sus dos hijos que tiene en común con Aracely Arámbula.

Luis Miguel se encuentra en el punto de mira de la justicia mexicana. Según ha desvelado la revista Diez Minutos, el artista tiene una orden de arresto tras una demanda interpuesta por su exmujer, Aracely Arámbula, debido al incumplimiento de sus correspondientes obligaciones de manutención con sus dos hijos (Miguel y Daniel) que tiene en común con la cantante.

De hecho, la denunciante intentó esquivar la vía jurídica para evitar un enfrentamiento legal con el que fuera su marido hasta 2009, pero este mostró su negativa para efectuar los pagos y esto ha propiciado que la también actriz mexicana se haya visto obligado a tomar medidas drásticas tras la interposición de dos demandas, una en México y otra en Los Ángeles.

El cantante, que se encuentra en el amplio listado de personas con orden de arresto en México, adeuda una cantidad que supera los 235.000 euros. No obstante, existe la posibilidad que la reputación del cantante en suelo mexicano puede evitar dicha detención.

Preocupación en el entorno de Luis Miguel

El entorno de Luis Miguel ha mostrado su notoria publicación tras esta noticia, ya que el mexicano no tiene ningún tipo de mecanismo económico y financiero para hacer frente a esta deuda. Carlos Bremen, una de sus grandes amistades, se ha preocupado por este problema y ha efectuado el pago de algunas de las deudas millonarias a las que se enfrenta el artista.

No es el único problema que tiene entre manos Luis Miguel, ya que hace unos meses tuvo que pagar seis millones de euros al cantante Alejandro Fernández debido a que el mexicano se negó a participar en una gira mundial con el artista por problemas médicos, que no pudo demostrar ante la justicia. Por lo que parece, el futuro de Luis Miguel no tiene buena pinta debido a la cantidad de problemas personales que puedan damnificar su imagen y reputación, aunque habrá más novedades en las próximas fechas.