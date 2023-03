Heidy Infante exige justicia y pide se capture a su agresor: “Ser mujer es muy riesgoso”

EL HERALDO

La nieta de Pedro Infante cuestionó a las autoridades capitalinas por dejar en libertad al sujeto que la atacó en pleno escenario

El pasado fin de semana, Heidy Infante sufrió una brutal agresión física y sexual en pleno escenario cuando se encontraba ofreciendo un concierto en la alcaldía Iztapalapa y tras el desafortunado episodio que le tocó vivir, el hombre que la atacó fue liberado por las autoridades, por lo que la cantante dijo temer por su vida y exigió se haga justicia, por lo que en esta ocasión te diremos todo lo que se sabe sobre este lamentable caso.

Tras el lamentable episodio que vivió, la nieta de Pedro Infante concedió una entrevista para “Sale el Sol” donde dijo sentirse indignada por el hecho de que las autoridades le permitieron huir a su agresor, además, ofreció detalles de las secuelas físicas que le dejó el brutal ataque del que fue víctima.

Esto sucedió en el marco del aniversario del Mercado de Escuadrón 201, Heidy Infante sufrió violencia sexual y física en pleno show. pic.twitter.com/SOZUinCZVa — David Santiago Hernández (@David_SantiagoH) March 5, 2023

“Su violencia fue extrema, los golpes que traigo y las mordidas que traigo no se valen, mi oido me lo reventó y mi cuello está mal, me arranco mechones de cabello, no es justo. Siento mucha indignación, coraje, tristeza, ¿por qué la justicia lo dejó ir? Me golpeó como si fuera hombre. No sé cómo aguantaré tremenda golpiza. Me amenazó de muerte, me dijo ‘está me la vas a pagar’”, señaló la cantante.

Durante otra entrevista de Heidy Infante para “Vivalavi”, detalló que presenta dolor en su parte íntima debido a las agresiones del sujeto señalado Yian “N” y fue aquí donde aprovechó las cámaras y micrófonos para alzar la voz y exigir justicia pues asegura que no le desea a ninguna mujer que atraviese por una experiencia de este tipo.

“Lo único que quiero es justicia para mi persona, mi parte íntima está lastimada. Aunque seamos cantantes, enseñemos las piernas, nada da derecho a que te golpeen (…) es una indignación total, ser mujer es muy riesgoso. Cuando no te ha pasado es muy fácil juzgar a las mujeres que salen a pronunciarse. Ojalá nunca les pase. No estoy a favor de la violencia. Levanto la voz para encontrarlo”, sentenció la también payasita que se hace llamar “La Wapayasa”.

Ya buscan al agresor de Heidy Infante

Hasta el momento, se desconocen los motivos por los que las autoridades dejaron libre al agresor de Heidy Infante, sin embargo, la tarde del martes 7 de marzo se informó que el caso ya es investigado por la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales y la Dirección General de Atención a Víctimas, quienes ya se encuentran realizando todas las diligencias para localizar al sujeto identificado como Yian “N”, quien es de origen cubano, pero también cuenta con nacionalidad mexicana.

Por su parte, el Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer que la Secretaría de Gobernación emitió una alerta migratoria a nombre de Yian “N” y se detalló que hay ordenes explícitas de detenerlo en el momento en el que intente ingresar o salir del territorio nacional por cualquier punto migratorio.

Para finalizar, Heidy Infante reiteró en “Venga la Alegría” que quiere que su agresor sea encarcelado pues teme por su vida reiterando que hubo una amenaza de muerte de forma explícita.

“Espero verlo tras las rejas porque esta golpiza que me dio, como les digo, no sé qué consecuencias vaya a tener físicamente, me preguntaban hace rato que, si quería dinero y no, no quiero dinero, pero sí tengo miedo, porque me dijo ‘de esto te vas a arrepentir, te voy a matar’”, finalizó Heidy Infante