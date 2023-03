Messi recibe amenazas en Argentina, tras disparos a negocio de la familia de Antonela

FOX SPORT

‘Messi, te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar’, escribieron en un cartel.

Lionel recibió un mensaje con amenazas en Argentina: ‘Messi, te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar’. Esto fue escrito en un cartel, después de que balearan un negocio de la familia de Antonela Roccuzzo, esposa del 10 de la Albiceleste.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este jueves en Rosario, Argentina. Medios locales informan que el establecimiento recibió 14 disparos y que los autores fueron dos sujetos que iban en motocicleta. Cabe mencionar, que dicho negocio es administrado por uno de los primos de Antonela.

Hasta el momento Lionel Messi y Antonela no se han pronunciado al respecto. Sin embargo, personajes como el Presidente de Argentina ya opinaron sobre esto:

“Esto es terrible. Otra advertencia al gobierno nacional y al de Santa Fe de que no se puede convivir con el narco. Hay que combatirlo con decisión. A fin de año esto empieza a cambiar. Todo mi apoyo a Leo, Antonela y sus familias”, publicó Mauricio Macri en sus redes sociales.

¿Quién es Pablo Javkin?

Pablo Javkin es un político argentino, quien actualmente se desempeña como intendente de la ciudad de Rosario. Tras el cartel escrito a Lionel Messi, este respondió.

“A mí no me van a correr, yo quiero que todos los que tienen armas las usen, no hay un solo enfrentamiento en Rosario. Está muy claro que es fácil hacerle daño a Rosario y que a Rosario no hay un carajo de ayuda concreta. Rosario está en la Argentina y en la provincia de Santa Fe y necesita respuestas”, mencionó.

"Messi te estamos esperando, Javkin no te va a cuidar" es el mensaje que le dejaron al capitán de la Selección, tras disparar 14 tiros contra un supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo en Rosario.

Crisis de seguridad en Rosario

Rosario está viviendo momentos terribles en cuanto a seguridad. En lo que va de 2023, se han registrado cerca de 57 crímenes. El mismo Pablo Javkin ha asegurado que una de las causas de ello es por la falta de cuerpo policíaco:

“En Rosario hay muy pocos patrulleros libres, disponibles. En algunas ocasiones 140/150 me animo a decir como techo. La mitad, mínimo, de lo que haría falta. Pero no es solo que lo que hay es poco, sino la forma en la que se trabaja y se actúa”.