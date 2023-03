Shakira confiesa que tiene el síndrome del impostor: ¿qué es y cuáles son los síntomas?

MILENIO

Shakira otorgó recientemente una entrevista al periodista Enrique Acevedo, donde rompió el silencio sobre su ruptura amorosa, cómo ha pasado estos meses, sus hijos y hasta reveló que tenía el síndrome del impostor. ¿De qué se trata este padecimiento?

La colombiana refirió que este trastorno le ayudaba a mantener la curiosidad activa porque sentía que constantemente debía comprobarse a sí misma que todavía estaba la chispa del talento en ella y eso le daba un motivo de demostrarse de lo que era capaz.

“Sufro un poquito de lo que se llama el síndrome del impostor, leve, sufro levemente del síndrome del impostor, que todavía no me lo creo, todavía no me creo que soy tan capaz como dicen que soy, tan hábil, tan creativa o tan inteligente o tan talentosa. Entonces quizá esa pequeña patología me mantiene motivada queriendo descubrir quién soy y lo que puedo dar. Tengo una deuda constantemente conmigo de que quiero comprobar si realmente tengo ese talento, si está ahí”.

¿Qué es el síndrome del impostor?

El síndrome del impostor se caracteriza por el sentimiento de inseguridad a nivel laboral, pues hay una sensación de no ser suficiente o no merecer el éxito ganado. Esto lo convierte en un trastorno que impide reconocer las capacidades propias.

Algunos factores que suelen desatar este síndrome pueden devenir desde la infancia pues tiene que ver con las duras críticas desde pequeños, presión familiar por destacar que impacta en la autoestima. Algunos de los síntomas que se presentan son los siguientes aunque siempre es recomendable acudir con un especialista.

Miedo a no tener el nivel esperado.

Pensamientos negativos de uno mismo.

Incapacidad de aceptar los logros.

Temor a ser descubierto como un impostor.

Miedo de perder posición social y mostrar imperfecciones.

Para mejorar este síndrome es importante primero acudir con un experto, además de buscar equilibrar las emociones, comenzar a detener las actitudes perfeccionistas y especialmente dejar que se desarrolle una amabilidad con uno mismo.