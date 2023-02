Se reforzará seguridad en Zona Oriente con 40 policías egresados de la Academia: Rodríguez

EL VALLE

Tlalnepantla, Méx.- En la Zona Oriente, el alcalde Marco Antonio Rodríguez Hurtado entregó este fin de semana diversas obras de repavimentación de calles e inició diversas nuevas acciones. Porque esta zona es una prioridad de su gobierno, anunció el reforzamiento de la seguridad pública en la zona Oriente con la incorporación de 40 nuevos policías municipales, recién egresados de la Academia y certificados por las autoridades.

“Estos 40 elementos queremos venir a presentarlos junto con los mandos, ¿por qué?, porque ahora con las cámaras hay más demanda, más alertas, más llamadas, y lo que queremos es que haya una pronta respuesta”, explicó el presidente municipal.

Luego, entregó para beneficio de los habitantes de la Zona Oriente, la repavimentación de las avenidas Hermilo Mena y Vicente Guerrero de San Juan Ixhuatepec, y puso en marcha los trabajos de rehabilitación en la calle Copal del fraccionamiento Lomas de Lindavista.

Dio a conocer que se han invertido 100 millones de pesos, en la sustitución de 100 mil metros cuadrados de vialidades.

En gira de trabajo por esta región de Tlalnepantla, Rodríguez Hurtado destacó que continuarán las acciones en obras que se dejaron de hacer en el pasado, a fin de mejorar la imagen urbana donde los vecinos puedan vivir en condiciones dignas, e hizo un llamado a sus colaboradores para redoblar el paso, con el propósito de que no se entreguen obras a medias.

“Estamos recuperando muchas cosas que se dejaron en el olvido o que se quedaron así por la pandemia, quiero que sigan confiando en nosotros, que estamos haciendo las cosas de la mejor manera, en una forma transparente, responsable y seria, pues el tiempo no hay mucho y el dinero es poco, y si no lo aprovechamos sólidamente en programas y acciones que sean verdaderamente lo que la sociedad requiera, es que no somos buenos para este servicio, y válgame si es la tercera vez que estoy no puedo venir a ver qué invento”, subrayó el munícipe.

Ante representantes de los Consejos de Participación Ciudadanos, el Secretario del Ayuntamiento, Edmundo Ranero, los regidores Teresa Garduño, Samuel Ugalde y Nadya Cruz Serrano, al Presidente Municipal, dijo que en breve, los habitantes de este municipio contarán con una bolsa de trabajo para que los habitantes de la zona Oriente que estén interesados puedan incorporarse a las tareas de mantenimiento del Parque de la Ciencia, con su respectivo sueldo, a efecto de que no tengan que salir a emplearse en regiones alejadas del municipio.

Por su parte, el Director de Obras Públicas, Luis Armando Dorado, detalló que en la zona Oriente se han realizado trabajos de repavimentación y rehabilitación de avenidas y calles en 100 mil metros cuadrados, lo que representa una inversión de 100 millones de pesos, principalmente en Tepeolulco, San Juan Ixhuatepec, Constitución de 1917, San Isidro, Lázaro Cárdenas, entre otras.

Expuso que en la calle Vicente Guerrero de Lomas de San Juan Ixhuatepec, que fue entregada por el alcalde Marco Antonio Rodríguez, representó un gasto de nueve millones 255 mil 768 pesos; la segunda etapa de la avenida Hermilo Mena costó siete millones 855 mil 665 pesos; en tanto que la etapa de repavimentación con concreto asfáltico de la avenida Copal requerirá de 12 millones 35 mil pesos.

El presidente del Copaci de Lomas de Lindavista, Everardo Suárez, agradeció las acciones del Presidente Municipal, Tony Rodríguez, pues después de mucho tiempo por fin se volteó a ver a la zona Oriente.

“En más de 40 años jamás le habían metido mano a esta avenida que es el Copal. Usted no se preocupa, usted se ocupa y por eso se lo agradecemos; hay vecinos que le quieren agradecer por el camino a San José, que la verdad nos es de mucha ayuda; la casa del Adulto Mayor, el C4, y ahorita que ya está en construcción el hospital canino, la alberca que es maravillosa, y así como eso muchas cosas más que está haciendo en la zona Oriente”, finalizó.