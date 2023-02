Sólo los méritos académicos serán el pase de ingreso a la BUAP: Rectora María Lilia Cedillo Ramírez

Para apoyar a los aspirantes y sus familias será gratuito el curso de preparación para el Examen General de Admisión

RDS/STAFF

Como en 2022, este año no será la excepción: “Para ingresar a la institución no habrá influencias ni gente recomendada; la realización de un buen examen de admisión estará asegurando la entrada, pues los méritos académicos son la única vía para formar parte de la comunidad universitaria BUAP, en sus programas educativos de los niveles medio superior y superior”, subrayó la Rectora María Lilia Cedillo Ramírez, al referirse al Proceso de Admisión 2023, en el cual se estima una demanda de 80 mil aspirantes.

La BUAP, por su parte, apoyará a los aspirantes a prepararse para desarrollar un buen examen: el pago del Examen General de Admisión será suficiente para tomar de manera gratuita el curso de preparación.

“Con el pago del examen, el aspirante va a tener acceso gratuito al curso de preparación; será un único pago y eso es importante de recalcar, porque no faltan personas que ofrecen cursos de preparación para los exámenes de admisión y esos no son avalados por nosotros. La recomendación a los padres de familia es que no se dejen llevar por estas personas”, recalcó.

La doctora Cedillo señaló que este año se prevé mantener la demanda de casi 80 mil aspirantes, como en el proceso de admisión del 2022, y el cupo será determinado por los consejos de Unidad Académica de cada facultad o escuela, que van a decidir si es posible incrementar la matrícula en función de la oferta educativa y la planta docente.

Finalmente, la Rectora de la BUAP recordó que en 2022 el proceso de admisión fue administrado en su totalidad por la institución, con tan buenos resultados que otras universidades se han acercado para conocer esta experiencia. Por ello, subrayó, este año vamos a trabajar bajo el mismo esquema, con algunas mejoras técnicas, pero en lo esencial nada cambiará.

Los sitios oficiales para informarse sobre el Proceso de Admisión son www.admision.buap.mx, www.escolar.buap.mx y www.buap.mx.