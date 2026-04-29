BUAP invita a festejar el cumpleaños 4 de “Carolino”, el perrito más famoso de la universidad

María Huerta
La facultad de Filosofía y Letras de la BUAP invitó a la sociedad en general al festejo de “Carolino”, el perrito más famoso de la universidad.
En redes sociales, dicha facultad invitó este 30 de abril al cumpleaños número 4 de Carolino, que se celebrará a las 10:00 horas en la institución.
Señalan que, en lugar de juguetes para Carolino, acudan con croquetas y alimento para perros, que serán donados para el refugio “SúperAdoptable”.
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