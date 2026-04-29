Puebla pega fuerte en el escenario nacional: Será sede del Tianguis Turístico nacional en 2027, anunció Armenta

– La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, entregó oficialmente la edición 51 del Tianguis al gobernador poblano.

Desde Puebla

ACAPULCO, Gro.- “Puebla se viste de gala con esta estafeta del Tianguis Turístico 2027, nos vamos a preparar y formaremos una gran comisión para recibirlos como se merecen” afirmó con entusiasmo el gobernador Alejandro Armenta Mier, posterior a recibir de manos de la secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora, la edición 51 de este magno evento.

Acompañada por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, la titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, hizo la entrega representativa al gobernador de Puebla Alejandro Armenta Mier. “La siguiente edición nos espera en el bello estado de Puebla, sean todos bienvenidos”, afirmó Josefina Rodríguez..

Al resaltar que Puebla es el Latido de México, el gobernador Alejandro Armenta Mier, reconoció y agradeció la confianza de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y de la secretaria de Turismo federal para organizar en 2027 el Tianguis Turístico.

Al entregar el eslabón de Turismo Comunitario, la secretaria Josefina Rodríguez Zamora destacó que se trata de una nueva etapa para el sector. Recordó que, junto con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inició este enfoque durante el actual Tianguis Turístico celebrado en Acapulco.

El gobernador refirió que el estado es referente turístico, ya que cuenta con 12 Pueblos Mágicos, gastronomía, cultura y arte; además de que se encuentran las montañas más grandes de México.

“Todo Puebla es un conjunto de 217 municipios mágicos, la Mixteca, la Sierra Norte, Sierra Negra, la zona colonial, la zona moderna. Es un estado que lo tiene todo”, afirmó el ejecutivo estatal.

En su mensaje, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, reconoció que Puebla continuará con éxito la edición número 51 del Tianguis Turístico. Puntualizó que es una gran oportunidad para que la entidad demuestre su cultura, historia y gastronomía como un orgullo de México y referente a nivel mundial. Mencionó la gran capacidad del gobierno poblano para ser anfitrión el próximo año.

En este contexto, se llevó a cabo la Gala de Premiación a lo mejor del Turismo Mexicano 2026, donde la Secretaría de Turismo del Gobierno de México y la Revista México Desconocido reconocieron a municipios y experiencias extraordinarias, así como a las personas que innovan y transforman en este sector.

La entidad poblana fue distinguida a través del municipio de Zacatlán como el mejor Pueblo Mágico para celebrar una boda, donde la presidenta municipal, Beatriz Sánchez Galindo, al recibir el galardón invitó a todas y todos a visitar la región. “Los esperamos para una pedida de mano y celebrar una boda también”. Asimismo, Puebla fue premiada como el mejor estado para disfrutar de su cocina regional y contemporánea. Mientras que Cuetzalan fue reconocido como finalista en la categoría de los mejores Pueblos Mágicos para vivir una experiencia de aventura en la naturaleza.

Finalmente, respecto a los reconocimientos a la Innovación del Producto Turístico Mexicano, la entidad fue galardonada en la categoría Turismo Gastronómico a través de Turismo Gastronómico Surco Cocina de Sierra y Montaña, un restaurante rústico ubicado en Tlatlauquitepec, reconocido por su cocina creativa basada en ingredientes locales.