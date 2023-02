Staff/RG

En diciembre de 2022 y con datos ajustados por estacionalidad, los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) indican que el valor de la producción generado por las empresas constructoras creció 1.8 %, en términos reales, respecto a noviembre del mismo año.

A tasa mensual, en el mes de referencia y con cifras ajustadas por estacionalidad, el personal ocupado total aumentó 0.1%; las horas trabajadas, 0.8 % y las remuneraciones medias reales, 1.9 por ciento.

A tasa anual y con cifras desestacionalizadas, el valor real de la producción de las empresas constructoras incrementó 13.2 %; el personal ocupado total, 4.6 %; las horas trabajadas, 4 % y las remuneraciones medias reales, 5.2 por ciento.

NOTA AL USUARIO

La tasa de no respuesta de la ENEC, correspondiente a diciembre de 2022, registró porcentajes apropiados conforme al diseño estadístico de la encuesta. Esta no se concentró en algún dominio de estudio en particular y permitió la generación de estadísticas con niveles adecuados de cobertura y precisión.

A partir de la presente información (datos referentes a diciembre de 2022), se incorpora la construcción de los tramos 5 norte, 6 y 7 del Tren Maya a la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC). Esta se basó en los datos que suministró la unidad económica responsable de su construcción al INEGI. Con ello, se actualiza el marco y la muestra de estudio de esta encuesta.

En virtud de lo anterior, se modificaron los resultados de la ENEC a partir de agosto de 2022, fecha en la que inició la construcción de dichos tramos. El estatus de la información de agosto a noviembre de 2022 se mantiene como preliminar.

Nótese que la incorporación de dicha obra en la encuesta no incide en los resultados del total del Producto Interno Bruto (PIB) anual y trimestral, como tampoco lo hace en el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI), en el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) ni en el de la Inversión Fija Bruta, porque la medición del total de la construcción se elabora a partir de los métodos recomendados internacionalmente. Estos consideran los materiales que intervienen en la producción del sector, con lo que abarca todas las obras que tienen lugar en el periodo de referencia.