Se han apuntado 200 aspirantes al INE, señaló Rubén Moreira

Staff/RG

Entrevista al Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, con representantes de medios de comunicación, el martes 21 de febrero de 2023.

PREGUNTA.- Preguntarle acerca de esta falta de información por parte de la JUCOPO, acerca de los aspirantes a consejeros del INE.

Hace rato el diputado Ignacio Mier nos decía que no era atribución de ustedes, que para no violar la autonomía.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Es del Comité. Acuérdese que el Comité es el que está recibiendo el registro de los personajes y es el que la va a evaluar.

Ya nosotros exhortaremos al Comité para que tenga toda la transparencia del mundo y pueda hacer la presentación de los nombres de quiénes van a estar acá.

Y aprovecho para invitar a los personajes de este país, expertos en esa materia, mujeres y hombres, para que vengan a registrarse.

Nosotros nos hemos hecho el propósito de vigilar la transparencia de este proceso, las evaluaciones y las entrevistas.

PREGUNTA.- ¿Se están, ellos, usando la comodidad del internet y no vienen? El interés también, digo, son …

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Bueno, son mecanismos que hay, son mecanismos que hay modernos, ya vendrán para el examen, ya vendrán para las entrevistas.

Pero lo que ha trascendido es que van más de 200 nombres hasta donde yo sé, pero esperemos más personajes, exrectores, exministros, maestros eméritos, miembros del Colegio Nacional, exdirectores de las grandes instituciones, politólogos, articulistas, que vengan y se registren y presenten el examen.

PREGUNTA.- Y usted qué opina, porque en ocasiones anteriores se había hecho un corte por … por parte de la Secretaría General, en esta ocasión.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Yo estoy por la autonomía del Comité y que el Comité informe. Eso no se riñe una cosa con otra.

PREGUNTA.- ¿Y sí es cierto que es disposición del INE, que nada más el Comité sea el que rinde…?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Está en la ley, en la Constitución, dice que hay un Comité que va a evaluar.

PREGUNTA.- Es que el diputado Mier se enojó, porque dice …-

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- ¿Ya lo hiciste enojar, y al rato qué hacemos?

PREGUNTA.- Yo no hago enojar a nadie, no. Que dice que se está presionando al Comité y eso no es válido, y que pues ya con presión a los medios, pero pues el Comité ni siquiera dice …

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Ustedes busquen al Comité. En la próxima JUCOPO, ya cuando estén todos registrados pediremos, yo pediré que se haga público el nombre.

Pero insisto, presionen también para que vengan a registrarse esos personajes sobre los cuales vamos a seleccionar.

PREGUNTA.- En otro tema, la marcha del domingo, el presidente ayer pues nuevamente divide en dos a México, los pobres, los ricos, los que están con el PAN que es racista, clasista, con los emisarios del pasado, en donde están también ustedes.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- ¿Eso dijo?

PREGUNTA.- Los amigos de Claudio X. González.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Ah, yo no soy amigo de Claudio X. González.

PREGUNTA.- De lo que se pierde.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Tampoco soy enemigo, pero no soy amigo de él.

PREGUNTA.- Pero esta división que se está haciendo desde siempre.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Nosotros vamos a ir como partido a esta marcha, en solidaridad con todos los grupos que se están manifestando, y en defensa de las instituciones.

Defensa que hemos planteado nuestro voto, aquí hemos votado por ello, y que estamos al pendiente.

Y urgimos al Senado para que ya deseche o apruebe lo que enviamos. Bueno, lo que envió aquí el grupo mayoritario.

PREGUNTA.- Precisamente sobre esta decisión que ya tomó el Senado, que van a votar el día de mañana para no aprobar, así como dice el dictamen, precisamente esta cláusula de vida eterna ¿qué opina, hubo vicios de origen?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Muchos vicios. Hay vicios de todo tipo, entre otros, que ese artículo que es el 12, ya se había votado. Hicieron ahí un merequetengue legislativo para volverlo a someter y que se rechazara.

PREGUNTA.- ¿A contentillo del presidente?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Cuando menos acá de la mayoría.

PREGUNTA.- ¿Y sí se le está acortando el tiempo a la Corte, para cuándo tendría..?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pues lleva 15 días, lleva 15 días, que se debió haber resuelto, es un solo artículo, hombre, lo pudieron haber votado el 2 de febrero.

La Corte no tiene un plazo, no. El problema se hace al revés, cuánto tiempo se tarda el proceso en llegar a la Corte.

PREGUNTA.- Pero la Corte tiene de aquí a abril para que pudiera entrar en funciones…

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Acuérdese que antes empezaba el proceso, bueno, ahorita empieza en septiembre, entonces para atrás es agosto, julio y junio.

Entonces, si usted lo acerca a los tres meses, a los 90 días, pues entonces va a haber un problema.

Entonces si el miércoles sale, espero que el miércoles en la tarde se publique. Ya los que se van a inconformar lo hagan lo más rápido posible.

PREGUNTA.- ¿Entonces están celebrando ahorita el Décimo Tercer Aniversario de la institución Ejército Mexicano, cuáles es la evaluación…?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Ejército que nació en Coahuila y que los coahuilenses estamos orgullosos de él.

Yo en lo personal estoy agradecido con lo que hace el Ejército, en muchos campos, desde el auxilio cuando hay fenómenos naturales que afectan a la población, hasta el combate en materia de inseguridad.

PREGUNTA.- Hace rato el director del Colegio Militar mencionaba que ya los egresados, algunos de los egresados van a ingresar a las filas de la Guardia Nacional, que están capacitados ya en derechos humanos.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Bueno, pues es una parte. Por cierto que este año celebramos los 200 años del Colegio Militar y hay una Comisión especial acá para eso.

– – –

PREGUNTA.- Todo el año lo vamos a tener.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Todo el año marchando para allá para acá.

Muchas gracias.