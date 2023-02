En Línea Deportiva, la columna de Pepe Hanan

Pepe Hanan

Justicia en Puebla

Después de prácticamente un año y medio desde que el director de negocios del Club Puebla decidió emprender una demanda en mi contra por un supuesto ‘Daño Moral’ debido a las publicaciones que había realizado en su contra y situaciones que rodeaban al equipo Puebla, la autoridad competente mediante el juzgado 4to en materia civil decidió declarar como ‘Infundadas’ las acusaciones de este personaje fuereño que llegó a Puebla pensando que era intocable y que podía pasar por encima de quien fuera para concretar sus ambiciones sin que nadie se atreviera a denunciarlas de manera pública y a quien se atrevía, lo ‘compraba’ con accesos y beneficios dentro del Estadio Cuauhtémoc.

Hoy se da cuenta que en Puebla la justicia existe y que la libertad de expresión está garantizada a través del Gobierno y del Poder Judicial del estado.

Que sin importar las influencias ni el dinero, la justicia llega y está por encima de cualquier situación o persona.

En lo personal, me parece que el fallo que dictó el juez 4to de lo civil es un triunfo para el gremio periodístico de Puebla y de todo el país, pues deja en claro que quienes se dedican a la noble labor de informar, tienen y cuentan con las garantías por parte de las autoridades para hacer su trabajo con total tranquilidad y transparencia.

Desde mi óptica, este es un buen escarmiento para un personaje como este que llegó a Puebla con el lema de a mi ‘me la pelan’, para que se dé cuenta este tipo de fuereños, que en este estado la ley se respeta y aquí no pueden hacer de las suyas impunemente.

Felicito desde este espacio al ex Gobernador Miguel Barbosa (qepd) y a nuestro Gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, por promover y hacer cumplir la ley con el tema de la libertad de expresión, de la misma manera al Poder Judicial del estado de Puebla pues sé que a pesar de las presiones e influencias de las que este sujeto intentó mover las cosas para tratar de sacarme dinero a como diera lugar, incluso convocando de manera judicial al SAT para checar mis ingresos y ver qué más podía sacarme, fracasó rotundamente en el intento gracias a la honorabilidad de quienes tienen la ley en sus manos.

Incluyo en este espacio la resolución del juez al respecto.

La Franja se hunde

Hablando de fútbol, los que van en picada son los Camoteros dirigidos por Eduardo Arce.

Mire usted que cinco derrotas en ocho encuentros no es nada para presumir, y si bien es cierto que el equipo intenta y lucha, también lo es que termina por no alcanzar.

Defensivamente se defienden, pero adelante estamos sumamente limitados y se nota partido a partido, lo peor es que el torneo avanza así como el rendimiento de los rivales, lo cual queda plasmado sobre el terreno de juego.

Los aficionados poblanos se encuentran sumamente molestos pues no son tontos y se han dado cuenta que la escuadra fue desarmada y prácticamente tampoco la reforzaron.

Estos directivos ‘fantoches’ y mentirosos tuvieron la gracia de tener a Nicolás Larcamón quien, a decir verdad siempre, sacó las papas del horno y eso les permitió sobrevivir ante la noble afición poblana, ahora ya sin el argentino y con el equipo prácticamente a la deriva, la factura empieza a ser cobrada y de verdad se ve difícil que se pueda sortear el temporal.

Qué hacer con Arce?

Mucha gente ya pide la cabeza del DT Eduardo Arce, argumentan que no tiene conocimiento ni capacidad para sacar el barco a flote y que contrataron a una baratija como todo lo que hicieron estos pseudo directivos.

Me parece que no es un tema en la dirección técnica, me da la impresión que para competir en el máximo circuito se deben tener ciertas herramientas y creo que la franja está sumamente limitada al frente.

Por ahí podrá a base de ‘riñones’ ganar algún partido, pero la verdad es que el torneo está destinado para transitar en la mediocridad.

Hasta donde estoy enterado, la permanencia de Eduardo Arce está garantizada pase lo que pase durante todo el torneo.

Veremos si es así a pesar de que se siga perdiendo.

Deseo de corazón para Arce y los muchachos que las cosas mejoren en el equipo y se pueda al menos empezar a sumar puntos.

La próxima semana les platicaré sobre las presiones que se están dando para cambios de sedes en el fútbol mexicano.

Pero esa, como diría la nana Goya, esa ya es otra historia.

Nosotros como siempre seguiremos en Línea.

Hasta la próxima

[email protected]