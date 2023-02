Iván Bronstein platica de su personaje Porfirio en “Eternamente Amándonos”

Es la nueva telenovela producida por Silvia Cano, que se estrena el lunes 27 de febrero por “las estrellas” a las 16:30 horas

Por Mino D’Blanc

Iván Bronstein da vida a Porfirio en “Eternamente Amándonos”, la nueva telenovela de la experimentada productora Silvia Cano, protagonizada por Marcus Ornellas y Alejandra Robles Gil y que inicia transmisiones el lunes 27 de febrero a las 16:30 horas por “las estrellas”.

El personaje es un acosador, mafioso, ruin, turbio y extorsionador. Es el achichincle de Saúl, el dueño del bar La Perla.

Platicamos con él, gracias a las finas atenciones de la licenciada Paola García, de Televisa Comunicación.

MD’B: Le das vida a Porfirio en “Eternamente Amándonos”.

IB: Así es. Porfirio es un personaje que tiene una participación especial. Está metido en los negocios turbios y trabaja para Saúl en antros y en todo lo que implica este movimiento oscuro y todo lo que se maneja ahí como trata de blancas y todo ese rollo. En un momento de su juventud pierde un ojo. El personaje es manejado con un poco de humor. Es acosador, es violento, es chantajista y hace todos los trabajos amenazando para conseguir cosas, como acosando y todo lo maneja con un poco de humor.

MD’B: ¿Cuáles son las fortalezas de Porfirio como antagónico?

IB: Yo pienso que a pesar de esa situación que tiene físicamente, ha sabido manejar con humor negro dicha situación. De hecho, bromea el hecho de tener un ojo y no pierde ese sentido tan particular. También tiene como fortaleza de que a pesar de vivir en el mundo que vive, a pesar de tener esa falta de visión por la falta del ojo por un accidente que tuvo, no pierde el positivismo, aunque es como un personaje oscuro y villano y no pierde, reitero, ese sentido del humor, como si no pasara nada y eso es lo que lo hace más humano.

MD’B: ¿En qué te pareces a Porfirio y en qué no te pareces?

IB: No me parezco en este tema de abusar de la gente, en eso de querer sacar provecho de otras personas, de querer buscar como dinero fácil y creo que en lo que me parezco es que tengo un sentido del humor muy parecido a él , que es un humor muy negro, muy sarcástico, un humor muy similar al del personaje y dice lo que tiene que decir, así sean fuertes como amenazas y las termina siempre como con una broma. En eso se parece a mí de que digo lo que quiero decir para que no se oiga tan fuerte, como con un tono sarcástico o bromista, para que no suene tan agresivo pero a final de cuentas son mensajes que están dando.

MD’B: ¿Cambia mucho el arco dramático del personaje desde que inicia en la telenovela hasta que termina su participación o va sobre el mismo arco dramático?

IB: Se mantiene todo el tiempo igual, sigue siendo el mismo, no se amedrenta con nada, sigue siendo el personaje de esencia muy fuerte y no la cambia.

MD’B: ¿Admira a Saúl o en cierto aspecto lo odia?

IB: Le toca esa parte de ser como el segundo porque finalmente Saúl es el que tiene el poder económico. Cuando no se tiene y se quiere acceder a todo eso, hay gente que busca como quedarse del brazo derecho de la persona cuando no se tiene otros medios para poder estar igual arriba.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que ver “Eternamente amándonos” desde tu punto de vista?

IB: Porque es una telenovela muy bien hecha, está muy bien dirigida por Silvia Tort y Rodrigo Cachero. Silvia Cano es una productora que ya ha hecho muchas cosas y es garantía de calidad, de hacer las cosas con mucho profesionalismo, muy cuidadosa. La adaptación de esta serie turca es bastante buena y además lograron concentrar un elenco muy importante. Para uno como actor es muy redondo, el elenco, la historia, la dirección, la producción, todo es muy redondo, por lo que la gente no se la puede perder, les va a gustar de que está bastante bien hecha.

MD’B: ¿Qué más viene en tu vida?

IB: Estoy ahora por estar en una serie y estoy por empezar a grabar la segunda temporada de una bioserie que todavía no sale al aire por Spotify y otras plataformas y que estoy haciendo con Mariano Osorio. Es una bioserie que es como de narcos, de terror y comienzo a grabar este 20 de febrero. Para mediados de año tengo preparada una obra de teatro muy buena con Mayra Rojas y estamos apenas como armando el elenco; son dos actrices que están como en decadencia, son muy famosas pero no tienen dinero, ni tienen trabajo. El texto es muy bueno, es de Adela Fernández, la hija de “El Indio” Fernández y empezamos el trabajo a partir de mayo en lo que Mayra termina la serie y la película que está haciendo.