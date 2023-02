Decreta López Obrador nacionalización del litio

Excelsior

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto mediante el cual se declara que el litio es propiedad de la Nación y su explotación será facultad exclusiva del gobierno de México.

Mediante el decreto se señala que la explotación del litio será exclusiva de la empresa LitioMx, y solo se permitirá la participación de capital privado en sociedad con esa paraestatal.

Desde Bacadéhuachi, en la sierra de Sonora, López Obrador firmó el decreto y reiteró que el litio será un mineral estratégico para el futuro de la tecnología en el mundo, y por ello decidió que su explotación sea facultad exclusiva del Estado.

Lo que estamos haciendo ahora, guardadas las proporciones y en otro tiempo, es nacionalizar el litio para que no lo puedan explotar extranjeros, ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. El petróleo y el litio son de la nación, son del pueblo de México, de ustedes, de todos los que viven en esta región de Sonora, de todos los mexicanos.

Ahora viene la parte tecnológica, porque el litio aquí está, según los técnicos, en arcilla (…) entonces requiere un tratamiento especial, pero ya los investigadores, los técnicos nuestros ya están haciendo estudios para buscar la forma de extraerlo, procesarlo, es decir, separarlo de la arcilla y tener ya esta materia prima”, adelantó el titular del Ejecutivo,

El futuro de las tecnologías depende del litio que permite la elaboración de baterías de alto desempeño y rendimiento para todo tipo de dispositivos electrónicos.

La industria automotriz está en fase de reconversión de motores de combustión que utilizan combustibles fósiles, a eléctricos que requieren de baterías de alto rendimiento elaboradas con litio.

No podríamos avanzar en ese objetivo si no se cuenta con litio, si no se cuenta con las baterías, y la materia prima para hacer las baterías es ese mineral, el litio. Entonces inicia un proceso de exploración, de desarrollo tecnológico para tener la materia prima, también con el propósito de que se instalen plantas para la elaboración de baterías”, reconoció López Obrador.