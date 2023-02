Gobernador Céspedes Peregrina promueve agenda por la gobernabilidad de Puebla

En este encuentro, el mandatario estatal llamó a anteponer los intereses sociales sobre los partidistas y particulares

RDS/STAFF

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Al sostener una reunión con legisladores federales y locales, así como con presidentes municipales, como parte de la agenda política y de gobernabilidad implementada por el gobierno estatal, el mandatario Sergio Salomón Céspedes Peregrina llamó a hacer política social y velar por el futuro de las siguientes generaciones, anteponiendo los intereses de las y los ciudadanos sobre los partidistas y personales.

En este encuentro, el gobernador destacó que en Puebla se replican los valores de la Cuarta Transformación, se honra la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador y del exgobernador Miguel Barbosa Huerta de no mentir, no robar y no traicionar, pero además se aplica la ley y la justicia sin distingos, complicidades ni impunidad.

En la reunión participaron Mario Delgado Carrillo; la senadora Citlalli Hernández Mora; el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta Mier y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión, Ignacio Mier Velazco.

También estuvieron el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Eduardo Castillo López; el delegado de Programas para el Bienestar, Rodrigo Abdala Dartigues; el secretario de Gobernación, Julio Huerta Gómez; el jefe de la Oficina del gobernador, Javier Aquino Limón, así como presidentas y presidentes municipales.

Al final del encuentro, el gobernador reiteró el compromiso del gobierno estatal por mantener la gobernabilidad de Puebla, con el respaldo de las diferentes fuerzas políticas: “que se entienda que el movimiento de la Cuarta Transformación no es un club con exclusividad”, concluyó.