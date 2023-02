Nuevos pilotos, reglas y alienaciones en F1 para 2023

PUBLIMETRO

Previo a las pruebas de pretemporada en Baréin, el campeonato anunció nuevas reglas que mejorarán el desempeño de los monoplazas, además habrá tres debutantes en la parrilla, seis nuevas alineaciones y nuevos jefes de equipo.

A todos estos cambios se suma el doble de carreras Sprint que en 2022 y una fecha más, para un total de 23 Grandes Premios. Estos son algunos de los puntos más importantes que debemos tener en cuenta previo a las pruebas de pretemporada que celebrará Formula 1 del 23 al 25 de febrero en Sakhir:

CONFIRMED: All 10 launch dates for the 2023 season! 🤩#F1 pic.twitter.com/djX1VySBrL

— Formula 1 (@F1) January 25, 2023