Mundial de Clubes: Equipos clasificados, calendario de partidos, horarios y dónde ver EN VIVO

A poco más de un mes de que terminó la Copa del Mundo de Qatar 2022, la FIFA vuelve a citar a los mejores pero ahora para el Mundial de Clubes que se jugará este mes en tierras africanas donde siete equipos de las distintas confederaciones buscarán la gloria.

Este 2023 este certamen tendrá su última edición con este formato, pues a partir del 2025 se tiene previsto un crecimiento, además de que la novedad es la presencia de la Major League Soccer (MLS).

¿Cuándo empieza el Mundial de Clubes?

El Mundial de Clubes, donde se reúnen los campeones de todas las confederaciones, arrancará este semana, pues será este miércoles 1 de febrero cuando se dé el silbato inicial del certamen.

¿Dónde será el Mundial de Clubes 2023?

Para esta edición del Mundial de Clubes, el certamen vuelve a tierras africanas, pues Marruecos, en específico la capital Casablanca, será la sede. La nación marroquí fue la sensación de la Copa del Mundo de Qatar 2022 luego de llegar hasta las seminales contra todos los pronósticos.

¿Qué equipos clasificaron al Mundial de Clubes?

Serán un total de siete equipos los que participarán en el Mundial de Clubes, cada campeón de las confederaciones de la FIFA, así como el anfitrión.

Real Madrid | España | Campeón de Champions League (UEFA)

Flamengo | Brasil | Campeón de Copa Libertadores (Conmebol)

Seattle Sounders | Estados Unidos | Campeón de Concachampions (Concacaf)

Auckland City | Nueva Zelanda | Campeón de Liga de Campeones de Oceanía (OFC)

Wydad Casablanca | Marruecos | Campeón de Liga de Campeones de África (CAF)

Al Ahly | Egipto | Subcampeón de la Liga de Campeones de África (CAF)

Al Hilal | Arabia Saudita | Campeón Liga de Campeones de Asia (AFC)

