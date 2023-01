Confirman desabasto de combustible en Puebla

Jorge Barrientos

La presidenta de la agrupación Gasolineros Unidos de los estados de Puebla y Tlaxcala, Luz María Jiménez, confirmó que desde la tarde de este lunes se reportó desabasto de combustibles en la entidad, debido A un paro en la planta de distribución de Pemex del Parque Industrial Puebla 2000.

Después de que se diera a conocer que había un paro en la planta de distribución de Pemex en el Parque Industrial Puebla 2000, donde empleados pertenecientes al sindicato exigen más y mejores herramientas para hacer su trabajo.

En entrevista telefónica, aseguró que el sindicato impide la operación normal de la terminal de Puebla, que también abastece al estado de Tlaxcala y, al no operar al cien por ciento la planta y no permitir que ingresen equipos que abastezcan la planta y que surtan a las gasolineras, ocasionará que en las próximas horas las estaciones no tengan combustible.

“El problema es que tanto Pemex, como el gobierno federal no intervienen, pues ya hay antecedentes de que existen problemas en el sindicato y lo han desatendido y, si continúan las autoridades con esa actitud indiferente, habrá una verdadera crisis de desabasto”.

La empresaria dijo que las pérdidas económicas son incuantificables, ya que depende del volumen de venta que tenga cada establecimiento, además, ninguna autoridad ha intervenido para dar una solución inmediata.