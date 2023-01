¡Cuidado con tus tanques de gas!

_- La Dirección de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil Municipal emite recomendaciones para evitar accidentes._

RDS/STAFF

Con el objetivo de evitar riesgos y realizar un correcto uso de tanques y cilindros de gas LP, el Ayuntamiento de Puebla que encabeza Eduardo Rivera Pérez emite recomendaciones en la materia.

La Dirección de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil, de la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, recomienda evitar que las y los menores jueguen cerca de los tanques o cilindros, así como mantener a las mascotas lejos y no amarrarlos a éstos, pues podría generarse una fuga no controlada de graves consecuencias.

Al momento de adquirir algún cilindro portátil con la compañía de gas LP se debe observar lo siguiente:

• Que el cilindro no tenga ningún golpe o abolladura, corrosión o grieta.

• Que tenga cuello protector y llave de seguridad, debe abrir y cerrar sin problema en sentido de las manecillas del reloj.

• Tener una cinta plástica de seguridad, que cubra la llave y el cuello protector del cilindro.

• Solicitar una nota de remisión que identifique a la empresa y unidad que entregó el producto, en caso de cambio o fuga es más sencillo identificarlas.

• Con agua jabonosa, asegurarse de que no haya ninguna fuga en la instalación: tuberías de cobre, pictel, manguera, regulador, conexiones, etcétera.

• No sobrecargar los cilindros.

• Los tanques o cilindros deberán estar ubicados en lugares ventilados y libres de obstáculos, así como colocarse en una base firme y a tres metros de distancia de los accesorios; estufas, quemadores, boiler, etcétera.

• La instalación del gas LP la debe hacer personal certificado.

• Utiliza únicamente tuberías de cobre y mangueras especiales para gas, nunca utilizar de plástico.