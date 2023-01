¿La cuesta de enero impactará a los micro negocios?

Staff/RG

2023 comenzó con un pronóstico financiero no tan alentador para la economía, y es que de acuerdo con el Banco de México, diciembre de 2022 cerró con un índice inflacionario de 7.82%.[1] El aumento de la inflación y de los impuestos harán que la cuesta de enero sea aún más compleja que en años anteriores y esto impactará no solo a los consumidores sino también a los micronegocios.

La cuesta de enero es un fenómeno microeconómico que ocurre anualmente por diversos factores: inflación, por ende aumento de precios, incremento en los impuestos y se suma a esto el gasto desmedido que se hace en las fechas decembrinas, convirtiendo a enero un periodo al que nos tenemos que enfrentar, porque es cuando se debe de comenzar a afrontar el pago de las deudas y a reducir los gastos hasta que llegue la recuperación.

“La cuesta de enero no siempre es un periodo que dura el primer mes del año, depende mucho del nivel de endeudamiento de las personas, incluso puede durar meses después, ya que será necesario que se cumplan esas responsabilidades. Esta cuesta afecta a todas las familias mexicanas e impacta directamente a los negocios, ya que al reducirse los gastos de las personas, tienden a disminuir sus ingresos, por lo que también deberían de prepararse para este periodo” señala Alberto Bonetti, CEO y founder de YoFio, app que busca apoyar a los micronegocios a través de créditos inmediatos.

¿Cómo hacer que la cuesta de enero afecte menos a tu negocio? Aquí te ofrecemos algunas recomendaciones para que la cuesta de enero no impacte de manera importante a tu empresa:

1. Analiza tus ingresos y tus gastos La mejor manera de saber dónde se encuentra parado tu negocio es conocer tus finanzas, lo más básico es analizar cuánto gastas y cuánto ingresas, y con base en ello, puedes comenzar a hacer una planeación de cómo vas a sobrevivir a este periodo.

2. Realiza una estrategia de descuentos y promociones Esto hará atractivo a tu negocio y hará que incrementen tus ventas. Ya que los clientes están buscando mejores oportunidades ante la crisis que también les atañe. Una estrategia de este tipo te permitirá acelerar el retorno de inversión y reducir costos.

3. Paga tus impuestos Tu negocio también debe de estar en orden, recuerda que si ejerces tu negocio como persona física o moral estás obligado no sólo a regularizarte, sino también a ir al día con tus obligaciones.

Investiga qué tipos de impuestos son los que debes de pagar, además del IVA (Impuesto al Valor Agregado) y el ISR (Impuesto sobre la Renta). Evita generar multas o cargos que se acumulen por evadir tus obligaciones. Pagar impuestos no requiere de un contador necesariamente, si tu negocio es muy pequeño puedes hacerlo por ti mismo.

4. Revisa tus inventarios Si vas a implementar una estrategia de descuentos o promociones, asegúrate de tener abastecidos tus productos, sobre todo aquellos que las personas compran con mayor recurrencia, así siempre tendrás disponibilidad y evitarás que acudan a tu competencia.

5. Busca un financiamiento Si estás muy corto de ingresos para poder abastecer tu negocio, pagar tus deudas, tus impuestos o incluso pagar a tus trabajadores, busca un financiamiento. No sólo el banco es el único que puede otorgarlo, existen otras instituciones financieras dan acceso a créditos sin intereses y sin necesidad de tener un historial crediticio.

“La cuesta de enero no es algo que se pueda evitar, es un fenómeno que sucede cada año y a veces en peores circunstancias como la que actualmente nos acontecen. Ser un micronegocio no evita que tengas la capacidad de atender a las mejores estrategias para poder hacer frente y evitar que termines en endeudamientos y en crisis financieras que pongan en riesgo tu negocio. Considera que las instituciones financieras digitales tienen el propósito de apoyar a los micronegocios a través del ofrecimiento de créditos que no los pongan en una peor situación de endeudamiento”, concluye Bonetti.

[1] https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=inf&idioma=sp