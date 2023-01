Hay solicitud de extradición de Ovidio, pero el proceso no es inmediato: Ebrard

ARISTEGUI NOTICIAS

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que hay una solicitud de extradición sobre Ovidio Guzmán, capo capturado este jueves en Sinaloa.

El canciller dijo que con la información que tiene hasta ahora, no hubo participación de corporaciones estadounidenses en el operativo.

…No, que yo sepa no. Yo creo que yo lo sabría, un 90 por ciento, hasta ahorita no.

Confirmó que la solicitud de extradición está vigente desde el 19 de septiembre de 2019.

El primer paso es la detención provisional y luego procede el desahogo de la extradición.

El canciller mexicano fue cuestionado si esto es un ‘regalo’ para Joe Biden, quien visitará México. Respondió que no tiene nada que ver:

Yo creo que no tiene que ver, la verdad, porque de este operativo se mantuvo en extrema reserva por parte de las autoridades encargadas de hacerlo y no hubo intermediación o consulta política en el gabinete, entonces no hay relación entre la operación policial propiamente y lo de la cumbre.

El canciller dijo que no se puede enviar al detenido de manera inmediata a Estados Unidos, sino que se tienen que presentar los recursos y cumplirse el proceso legal.