El violinista venezolano José Meza Cadenza, un talento que fue parte en la 94ª edición de los premios Oscar

Por Mino D’Blanc

José Meza Cadenza es un violinista venezolano quien tiene 35 años de edad y radica en la ciudad de Miami, Florida.

Además de ser un virtuoso en su instrumento, también es un extraordinario arreglista musical. “Desde pequeño había películas, series y videojuegos donde lo que principalmente me llamó la atención fue el aspecto musical, y eso ha sido algo que se ha mantenido conmigo desde siempre. Mi primer arreglo musical fue de temas de Coldplay, una de mis bandas favoritas, y ahí fue que empecé a experimentar con mi violín y las versiones. Posteriormente todo lo que me gusta y que siento que pudiera aportar algo diferente e interesante con mi violín o las cuerdas, no tomo mucho tiempo en trabajarlo y ofrecer mi versión. Tengo la suerte de que ha sido del agrado de todos y por eso ha logrado captar millones de personas con mis propuestas, como fue el caso de la 94ª edición de los Oscars en donde durante la presentación de la canción “No se habla de Bruno” de la película “Encanto” se proyectaron los videos de todos los arreglos musicales de esta melodía en una pantalla gigante dentro de un globo terráqueo, lo cual me pareció un gran logro”, discernió.

Para José Meza Cadenza de los músicos que lo inspiran se encuentran el inglés Jacob Collier, la cantautora y multinstrumentista neozelandesa Kimbra, el guitarrista estadounidense Cory Wong, la cantante española Rosalía y el grupo C4 Trío.

Algo que disfruta mucho el artista es formar parte de grandes eventos sociales. “He tenido la dicha de trabajar con personas que siguen lo que hago y me han dejado saber su admiración por ello, eso es algo de lo que estoy sumamente agradecido”, comentó.

Actualmente trabaja en la internacionalización de su proyecto grupal llamado “Cadenza The Group”. “Me gustaría que todo el potencial que hay por ofrecer ahí lo conozca el mundo entero, y para ello es necesario internacionalizar la marca. Ya estoy dando los pasos que me han abierto las puertas a Disney, la Academia de los Oscars y los Latin Grammys”, finalizó.

Sus redes sociales son: Facebook: Jose Meza Cadenza, Instagram, Twitter y YouTube: @josemezacadenza.