Por Mino D’Blanc

“ID” es el nuevo sencillo de Malaka, mismo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y que estrenó a nivel mundial el pasado viernes 23 de diciembre.

La talentosa cantante oriunda de La Habana, Cuba y cuyo nombre real es Heydi González Cabrera y que actualmente vive en Playa en su ciudad natal, habló de sus proyectos más cercanos: “de momento estaré presentándome aquí en Cuba en “Fábrica de Arte Cubano”, a la par de estrenar el tema “ID”, el cual forma parte de mi próximo álbum, con un video oficial de los más geniales que hemos hecho durante este tiempo y estará disponible en todas las plataformas digitales. Me siento demasiado orgullosa de este trabajo, es muy autobiográfico”.

A la vez aseveró que espera que a principios del entrante 2023 espera que el álbum ya esté a la luz y que está preparando con su equipo una gira en el continente europeo para el mes de marzo. “Estoy muy emocionada con todo lo que se avecina; sería genial estar a finales de año por México, tengo varios seguidores de allá; creo que Cuba y México son países que logran conectar siempre, culturalmente hablando. México es un sitio donde me sentiría extremadamente cómoda cantando y mostrando mi trabajo, tengo incluso amistades allá. Sin duda es una vía de promoción increíble, si tu música comienza a funcionar en México es un buen medido, porque son altos consumidores de música urbana”.

Y también discernió sobre los cantantes con los que le gustaría realizar una colaboración: “amaría hacer algo con Benito, sobretodo porque me parece un artista libre y yo para colaborar necesito que sea con personas así, porque si no me sentiría algo incómoda; otra artista sería Rosalía porque por encima de todo su enorme talento, me da unas vibras de ser muy profesional y trabajadora; con C Tangana tengo una especie de conexión con su música demasiado especial, un Bizarrap sesión, me he imaginado miles de veces haciendo uno, representando a mi país; pero en sentido general, con cualquier artista que sea entregado, libre y profesional. Siempre estaré abierta a colaborar, lo que no quita que a veces suelo ser demasiado selectiva con esas cosas”.

También habló de los lugares en donde le gustaría ofrecer conciertos: “en mi país me gustaría hacer una gira nacional y quizás presentarme en la plaza frente a Malecón. Y ya a niveles internacionales el Madison Square Garden en Nueva York, el Coliseo de Puerto Rico, en México, en España y tengo cierto morbo con dar un concierto en Grecia, sería interesante, teniendo en cuenta el significado de mi nombre”.

Al hablar de su seudónimo artístico y su significado, Malaka declaró: “mis primeros pasos profesionales en la música, fueron con un grupo llamado iLove, pero cuando decido comenzar mi carrera en solitario, estaba decidida a romper con todo y sentirlo como un nuevo comienzo; para ello obviamente necesitaba un nombre nuevo, y entre muchas búsquedas, una productora musical, con la que trabajaría, me lo recomienda entre otros”, a lo que agregó: “obviamente hice toda una investigación y análisis, y finalmente decidí que fuera ese. El motivo por el que lo escogí, hasta el día de hoy lo mantengo en secreto, es algo que siempre ha sido un misterio para mis seguidores, el único que prometí que tendría”.

Sobre el momento que vive la industria de la música actualmente, discernió “estamos en un momento de bombardeo musical; hay muchas personas dedicándose a esto, o soñando con hacerlo, y lo único que vas a tener en tu mano que te haga diferente, es ser tú mismo; he aprendido que las tendencias se aprovechan, pero darán resultados siempre y cuando lo hagas desde tu visión; y sobre todo creo que es muy importante crear una conexión fuerte con las personas que siguen tu trabajo, porque, además, será lo que te mantendrá vivo y con ganas de seguir cuando vengan los momentos difíciles; y lo último, y no menos importante, la constancia, esto lleva tiempo, entrega, paciencia y disfrute, la desesperación no lleva a nada, mucho más cuando se supone que lo haces porque es tu gran pasión, lo que no quita que haya momentos de dudas”.

Para concluir, Malaka agradeció a su compañía Di Benedetto Productions por la entrega, dedicación y confianza en ella y a sus seguidores les dijo que esperen que todo lo que viene, “estoy demasiado ansiona”, finalizó.

Para seguir a Malaka, sus redes sociales son Instagram: @m.a.l.a.k.a_official, Twitter: @MalakaOfficial, YouTube: Di Benedetto Productions y su YouTube personal es: Malaka Mami.