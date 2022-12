Salud de migrantes, un tema olvidado: experta

Staff/RG

Los miles de migrantes indocumentados que pasan por nuestro país carecen de los servicios más básicos en su camino a buscar una mejor vida en el norte

Los migrantes y su paso por México traen retos diversos para la sociedad y los gobiernos, entre estos su seguridad, pero también uno olvidado: el de la salud pública.

Esto lo señaló la Médico Epidemiólogo del Hospital Civil de Guadalajara, Investigadora de Enfermedades Infecciosas y presidenta del Colegio Jalisciense de Salud Pública A.C., Dra. Marina Kasten Monges durante su conferencia “Epidemiología en la Actualidad: un enfoque post pandemia” a estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

La experta señaló que el problema es sistémico y complejo. El Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación dio a conocer que tan solo de enero a finales de agosto del 2021, 147 mil 33 migrantes transitaron en condición irregular por el territorio nacional.

Mientras que la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) de Estados Unidos informó que en todo 2022 se realizaron más de 2,7 millones de detenciones de migrantes indocumentados en todo el país.

Estos números señalan un gran movimiento humano y a su vez un amplio peligro y reto en temas de salud, epidemias y enfermedades.

“El migrante viene de una situación muy complicada en su país, el viaje es difícil, vienen desnutridos, son susceptibles a enfermedades, conviven con otras personas y tienen la posibilidad de enfermar. No se bañan, no se lavan las manos. Todo esto detona en enfermedades para ellos que afectarán a largo plazo su calidad de vida y es algo que no vemos o no se tiene en cuenta, porque es difícil de registrar y controlar”, dijo.

A su vez, los mismos migrantes podrían sufrir de otras enfermedades, entre estas de trasmisión sexual, como sida, ya que se han registrado ataques de violencia sexual desde su lugar de origen hasta su destino.

Este es un problema que los gobiernos deben tener en cuenta, apuntó la experta, y a su vez una reflexión sobre cómo los mexicanos tratamos a estos individuos.

“Es un tema de salud pública y a su vez conciencia social. Hay que crear propuestas y aplicarlas y sólo se puede lograr con la colaboración de la sociedad, gobierno y empresas para apoyar a estas personas. Este es un tema complejo, la solución es que todos debemos ayudar y aportar soluciones”, comentó.

Un trato más humano y reflexivo es el primer paso, señaló, para una mejor sociedad que ofrezca a estas personas una mano en su difícil viaje en búsqueda de mejores oportunidades e invitó a los jóvenes médicos a ser los primeros en luchar por fomentar esta clase de conciencia en la población.