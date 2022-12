Alonso Salinas se sube al podio en la final de la Trucks México Series

Staff/RG

Ciudad de México a 12 de diciembre de 2022.-El piloto de la camioneta #08 del equipo Ramírez Racing, Alonso Salinas, realizó una destacada actuación en la fecha final de la Trucks México Series, la cual se corrió en el Autódromo Miguel E. Abed, en Amozoc, Puebla, y que le recompensó con el segundo puesto del podio.

Salinas al mando de la Truck #08 con los colores de G500, Kyuden Karate Do, Ciefsa, Brentec, EMAGAS y Tekmash, contó con una extraordinaria estrategia desde los albores de la competencia que le permitieron escalar posiciones desde la octava donde partió.

Durante el primer stage, fue sumamente inteligente y supo aprovechar una bandera amarilla, entró a pits y evitó entrar cuando se presentó la pausa de competencia, esto le permitió avanzar lugares y cuando vino el rearranque propició rebases quirúrgicos que lo catapultaron aún más.

Ya cuando se acercaba la parte final de la carrera, Alonso, volvió a demostrar su buen ritmo y tras hostigar los líderes durante los giros finales, pudo adelantarlos y recibir la bandera a cuadros en la segunda plaza, a tan solo 0.112 del ganador.

“Fue una carrera muy divertida, y me siento satisfecho con lo logrado, aunque si la competencia hubiese durado unos giros más y no hubiésemos tenido esos contactos en la vuelta final, estaríamos hablando de una victoria. Pero me voy a casa contento de cómo cerramos bien el año y nada mejor que subirnos al podio”, dijo Salinas.

Antes de la carrera, el piloto mexiquense, había señalado que su idea era cerrar el año de la mejor manera y que aunque sus posibilidades del campeonato eran pocas, su interés se centraba en colocarse mejor en la tabla general.

“Lo teníamos como objetivo y lo cumplimos, tuvimos todo de nuestro lado en esta fecha final, una camioneta rápida y confiable, nos hemos acoplado muy bien al Ramírez Racing y los resultados se dieron, estos puntos nos ayudan mucho para colocarnos mejor en la tabla general y no queda más que agradecer a mis patrocinadores, equipo y familia por todo el apoyo recibido en el año. También aprovecho para desearles felices fiestas y mis mejores deseos, nos veremos el próximo año”, dijo finalmente Salinas.