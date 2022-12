En Tlaxcala Capital estamos construyendo una industria que dará bienestar a las familias, asegura Jorge Corichi

Arlette Hernández

El presidente municipal de Tlaxcala Jorge Corichi lanzó un mensaje en video, previo a la presentación de su primer informe de gobierno, en el que aseguró que juntos estamos construyendo una industria que ha probado sus bondades en otras zonas del país: el turismo.

Al adelantar parte del contenido del mensaje que dará la semana próxima en sesión solemne de Cabildo, el presidente Corichi indicó que no se conforma con administrar los recursos que llegan de la Federación.

Por su importancia, se reproduce la versión estenográfica de las palabras del presidente municipal tlaxcalteca:

Quiero informarles que a poco más de un año de gobierno, estamos sentando las bases para que nazca una industria que represente empleos para nuestras familias y dinero en los bolsillos del pueblo trabajador.

Sí, la industria del turismo, esa que a muchas ciudades del país les ha brindado bienestar económico a lo largo de décadas.

Tlaxcala capital es la ciudad que le dio origen a México, su grandeza histórica, cultural, tradiciones, comida, artesanías y su ubicación estratégica en el país la hacen tener un alto potencial con el que saldremos adelante.

No me conformo con sólo administrar los recursos económicos del presupuesto que nos manda el Gobierno de la República, como todas las administraciones pasadas lo vinieron haciendo, eso no basta para que los capitalinos tengan un mejor nivel de vida ahora y en el futuro.

Tenemos que ir más allá, tenemos que romper con esa idea, de sólo administrar lo poco que nos dan, tenemos que atrevernos a generar riqueza a través de una industria y esa es la industria del turismo.

Juntos, ustedes y yo, estamos construyendo la industria del turismo qué nos dará bienestar, no sólo a nosotros o a nuestros hijos, seguramente a muchos capitalinos que inclusive aún no nacen.

Hemos hecho una inversión económica importante para lograr ese objetivo, pero también estamos atentos de muchos otros aspectos de la Ciudad.

Hoy la Ciudad cuenta con 21 nuevas patrullas, y en este mes de diciembre estaremos aumentando un total de 60 nuevos policías, así como el cambio de 12 mil nuevas luminarias que serán de LED para la seguridad de todas y todos los habitantes de las 11 comunidades, siete delegaciones y el Centro Histórico de Tlaxcala capital.

El próximo año estaremos renovando muchas de nuestras vialidades.

Vamos a seguir trabajando juntos para construir un mejor futuro, el porvenir después de COVID19 será mucho mejor para nosotros los capitalinos.

¡Vamos a seguir trabajando fuerte. No les voy a fallar!