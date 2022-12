Dan visto bueno en Tlaxcala Capital al encierro de “Golondrinas” para la Corrida Guadalupana

Staff/RG

El domingo 11 de diciembre vibrará la Plaza de Toros Jorge Aguilar, “El Ranchero”

Autoridades de plaza y el equipo de coordinación de festejos taurinos de Tlaxcala Capital, conformado por el juez Manuel Ausencio Ruiz García; el asesor, Arturo Ramos González; juez de callejón, Arturo Juárez Espinosa y el veterinario Romualdo Padilla Padilla, reseñaron los ejemplares del hierro nuevoleonense “Golondrinas” que se lidiarán el próximo domingo 11 de diciembre en la Corrida Guadalupana en la Plaza de Toros Jorge Aguilar, “El Ranchero”, de la capital tlaxcalteca.

De acuerdo al juez de plaza, Manuel Ruíz, los astados poseen presencia, trapío y edad reglamentarias para ser lidiados el próximo domingo, en un festejo que promete cumplir las expectativas de la afición, no solo de Tlaxcala sino de la región y de otras partes del país como la Ciudad de México, Hidalgo, Puebla y Veracruz que ya han adquirido boletos.

Los seis ejemplares, que serán lidiados y el toro de reserva ya se encuentran en los corrales de la plaza de toros Jorge Aguilar “El Ranchero” y fueron reseñados por el juez de plaza y su equipo de trabajo y son: No. 1, Negro bragado, meano, cornivuelto; No. 6, Castaño bragado, meano, ojinegro, bocidorado, cornivuelto; No. 8, Negro bragado, cornivuelto; No. 14, Negro bragado, meano, delantero; No. 15, Negro, cornivuelto; No. 24, Negro bragado, cornivuelto y No. 38, Negro bragado, cornivuelto.

En el cartel de la Corrida Guadalupana se contará con la presencia de los matadores, Arturo Macías, Diego San Román y Gerardo Rivera, quienes lidiarán los bien presentados toros de la divisa naranja, rojo y gris de la casa ganadera de “Golondrinas”.

Los boletos siguen a la venta a través de la plataforma Boletea Tickets (www.boletea.com) y en la recepción del Hotel San Francisco de la capital.