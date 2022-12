Nuevas conciertos de Alejandro Sanz en México: fechas, ciudades, precios y venta de boletos

AS MÉXICO

Alejandro Sanz es uno de los cantantes favoritos del público, que se ha logrado posicionar a lo largo de los años, y recientemente anunció una gira por nuestro país, logrando agotar los boletos en tan sólo días, así que ya se agregaron nuevas fechas. A continuación, te compartimos todo lo que necesitas saber.

Será durante marzo y abril que el cantante español visite las algunas ciudades del país, destacando nuevos shows en CDMX; Monterrey, Nuevo León, y Guadalajara, Jalisco. Los boletos salieron a la venta hace unos días y rápidamente se vendieron, por lo que se decidieron abrir fechas adicionales en cada una de las ciudades.

Fechas y ciudades

La promotora Ocesa compartió los días de los nuevos conciertos programados del artista, por medio de sus redes sociales. “¡Se han agregado nuevas fechas a la gira de @AlejandroSanz para CDMX, GDL y MTY! ¡No te quedes fuera!”, indicó una publicación.

Ciudad de México – Auditorio Nacional – 9 y 10 de febrero

Torreón – Coliseo Centenario – 14 de febrero

Monterrey – Auditorio Citibanamex – 16 y 17 de febrero

Monterrey – Auditorio Citibanamex – 19 de febrero (Nueva fecha)

Guadalajara – Auditorio Telmex – 21 de febrero (Nueva fecha)

Puebla – Auditorio GNP – 23 de febrero

Mérida – Foro GNP – 25 de febrero

Querétaro – Centro de Congresos – 1 de marzo

Guadalajara – Auditorio Telmex – 3 y 4 de marzo

Ciudad de México – Auditorio Nacional – 7 de marzo (Nueva fecha)

Ciudad de México – Auditorio Nacional – 9 y 10 de marzo

De acuerdo con lo compartido por la promotora de conciertos, la preventa de boletos para los conciertos que se agregaron comenzará el 7 de diciembre, por Ticketmaster, siendo exclusivo para tarjetahabientes Citibanamex. Con facilidades de tres, seis y nueve meses sin intereses. Mientras que la venta general dará comienzo el 8 del mismo mes, tanto en línea como en las taquillas de cada uno de los recintos. A continuación, puedes consultar los precios de cada ciudad.

CDMX

Preferente A: 4 mil 900 pesos

Preferente B: 4 mil 400 pesos

Preferente C: 3 mil 900 pesos

Preferente C: 3 mil 400 pesos

Luneta A: 2 mil 700 pesos

Luneta B: 2 mil 200 pesos

Luneta C: mil 700 pesos

Balcón A: mil 700 pesos

Balcón B: mil 400 pesos

Balcón C: mil 200 pesos

Primer piso A: mil pesos

Primer piso B: 800 pesos

Primer piso C: mil 200 pesos

Primer piso D: 600 pesos

Segundo piso A: 500 pesos

Segundo piso B: 400 pesos

Segundo piso C: 300 pesos

Segundo piso D: 200 pesos

Monterrey

Beyond VIP: 4 mil 900 pesos

Beyond Oro: 4 mil 300 pesos

Beyond Plata: 3 mil 700 pesos

Beyond: 3 mil pesos

Platinum: 2 mil 600 pesos

Platinum B: 2 mil 100 pesos

Platinum C: mil 900 pesos

Perfiles A: mil 600 pesos

Perfiles B: mil 400 pesos

Perfiles C: mil 200 pesos

Perfiles D: 900 pesos

Perfiles E: 700 pesos

Perfiles F: 500 pesos

Perfiles G: 300 pesos

Guadalajara

Zona Roja $3,900.00

Zona Azul $3,100.00

Zona Verde $2,600.00

Zona Blanca $2,400.00

Zona Lila $1,600.00

Zona Naranja $900.00

Zona Amarilla $700.00