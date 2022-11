FBI recuperó manuscrito de Hernán Cortés robado de México hace casi 30 años

INFOBAE

La agencia federal estadounidense continúa investigando cómo fue que el histórico documento terminó en el estado de Massachusetts

El equipo de delitos del arte del FBI de Boston recuperó un manuscrito firmado por el conquistador Hernán Cortés que data del año 1527 y el cual, se presume, fue robado del Archivo General de la Nación en la Ciudad de México hace casi tres décadas.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que la agencia federal de investigación de la ciudad de Boston detalló que la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts presentó una acción de decomiso por el manuscrito, el cual se cree que solo es uno de varios documentos que fueron robados de una colección relacionada con una expedición española a América Central.

Cabe mencionar que la recuperación del histórico documento se llevó a cabo gracias a la colaboración de agentes especiales del equipo de delitos del arte del FBI de Boston y el Archivo General de la Nación.

De acuerdo con lo expuesto por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el manuscrito es una orden de pago firmada por el conquistador Hernán Cortés el 27 de abril de 1527, en la cual autoriza la compra de azúcar rosa para la botica a cambio de 12 pesos de oro.

Del mismo modo, en la demanda civil presentada a inicios de este 2022 se detalla que un individuo envió el manuscrito de Hernán Cortés a una oferta en línea de una reconocida casa de subastas de Massachusetts.

Ante ello, autoridades mexicanas advirtieron a sus homólogos estadounidenses sobre que el manuscrito que se subastaba parecía haber sido robado. Por dicha advertencia, la casa de subastas retiró el manuscrito de la próxima subasta y se recuperó el histórico documento.

“Como resultado del trabajo excepcional de la Unidad de Recuperación de Activos en nuestra oficina y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, se ha recuperado este artefacto histórico. México, al igual que Estados Unidos, cuenta con archivos nacionales y el manuscrito de Cortés tiene casi cinco siglos de antigüedad. Nuestro objetivo al presentar la acción de decomiso de hoy es devolver el manuscrito a su propietario legítimo”, dijo la fiscal federal Rachael S. Rollins

Por su parte, Joseph R. Bonavolonta, agente especial a cargo de la División de Boston de la Oficina Federal de Investigaciones puntualizó que la recuperación del manuscrito firmado por el conquistador Hernán Cortés no solo preserva una parte importante de la historia de México, sino que refleja el compromiso continuo del FBI de buscar justicia para las víctimas de delitos en Estados Unidos y en el extranjero.

“Gracias al arduo trabajo del Equipo de Delitos Artísticos del FBI, con la ayuda de los Archivos Generales de México, pudimos rastrear y autenticar este manuscrito histórico firmado por el conquistador Hernando Cortés en 1527, tres décadas después de que fuera robado”, mencionó el funcionario estadounidense Joseph R. Bonavolonta.

Adicionalmente, el funcionario estadounidense señaló que el FBI continúa realizando las investigaciones correspondientes para saber cómo dicho artefacto de valor incalculable llegó al estado de Massachusetts, en tanto que buscarán los medios para regresar el manuscrito al Gobierno de México.

#BREAKING: #FBI Boston special agents on the FBI's art crime team have recovered a manuscript signed by Conquistador Hernando Cortes in 1527, believed to have been stolen from Mexico's national archives sometime before 1993. pic.twitter.com/tdhHP1twgS

— FBI Boston (@FBIBoston) November 23, 2022