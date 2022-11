Se le agota el tiempo a Aristóteles Belmont para aclarar el destino de recursos de cuando estuvo al frente de Morena Puebla

Jorge Barrientos

El secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Agustín Guerrero Castillo, aseguró que el próximo jueves vence el plazo para que el exdirigente estatal de esta fuerza política, Aristóteles Belmont, cumpla con las observaciones realizadas durante su gestión, tras el proceso de entrega-recepción.

En este tenor, destacó que existe un pliego de observaciones ante un notario público y ya fue notificado a través de la dirección que proporcionó en el registro de afiliados como militante de esta fuerza política.

Y es que a Belmont Cortés le fueron detectadas algunas anomalías por la nueva dirigencia estatal, que están relacionadas a la existencia de 8 vehículos de lujo adquiridos por él, de los cuales 5 fueron entregados en muy mal estado.

Asimismo, otros tres vehículos no aparecen, así como también el inmueble localizado en Prados Agua Azul, sede de este partido por algún tiempo, que no es propiedad de este instituto político al no haber sido liquidado.